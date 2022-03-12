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江啟臣成立基金會 馬英九：與馬基金會可合作議題研究

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
馬英九上午肯定，他卸任後也成立基金會，從事政策研究與青年培育，江基金會也朝這方向，未來兩基金會可合作，就相關問題一起研究，台灣與年輕人才有希望。記者周志豪／攝影
馬英九上午肯定，他卸任後也成立基金會，從事政策研究與青年培育，江基金會也朝這方向，未來兩基金會可合作，就相關問題一起研究，台灣與年輕人才有希望。記者周志豪／攝影

國民黨前主席江啟臣成立啟思民本基金會，被解讀循前總統馬英九路線沉潛再起。馬英九上午肯定，他卸任後也成立基金會，從事政策研究與青年培育，江基金會也朝這方向，未來兩基金會可合作，就相關問題一起研究，台灣與年輕人才有希望。

馬英九表示，希望這些基金會透過不同管道，尋找優秀的、支持國民黨的年輕人往前發展；有這麼多基金會出來，若彼此能結合，關心關鍵的政策與青年培育問題，對國民黨與台灣都是非常好的發展，這種基金會愈多、愈大愈好。

馬英九上午出席啟思民本基金會成立開幕式活動時也表示，現在台灣情勢令人擔心，一方面真的有能源危機，俄烏戰爭又讓年輕人了解到戰爭的殘酷，感受到要避戰謀合，這應該是未來努力方向，基金會要想要怎麼辦。

馬英九說，俄羅斯土地比烏克蘭大了幾十倍，人口是烏克蘭的3.4倍，整個目前的發展，令人意外的是，似乎沒有一開始沒有透過謀和的方式減低戰禍，這值得台灣想一想。

馬英九表示，大陸土地與人口規模，比台灣大的倍數，要遠大於俄烏比，以小事大要靠智慧，要想如何謀和，希望江啟臣基金會未來在這個議題繼續研究。

馬英九也說，能源問題撲面而來，能源政策要達到夠、穩、廉、潔等4條件符合，才有機會在2050年做到碳中和；但蔡政府現在還不承認缺電、硬抝令人不可思議，對碳中和議題似乎並不關心，這樣怎麼達到2050年全球碳中和目標？

馬英九上午在啟思民本基金會開幕儀式中，也受邀成為「打氣」啟動貴賓，但「打氣」儀式結束，馬英九卻還在卯起來打氣，甚至面紅耳赤，認真投入態度，讓主持人李明璇趕緊提醒結束，也引發現場哄堂大笑。

馬英九 國民黨 俄烏戰爭

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