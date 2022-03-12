結盟拚2022勝選？ 侯友宜：我是我、蔣萬安是蔣萬安

備戰投入台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安，近日延攬新北市政府前副秘書長林芥佑加入競選團隊，被解讀是與新北市長侯友宜結盟。侯友宜上午受訪表示，林芥佑已經離開新北市府團隊，離開時說自己有人生規劃，他只給予高度的祝福。

侯友宜說，林芥佑現在到蔣萬安那去，他也都對林芥佑祝福，好好加油，只要能為國家人民做事，都是值得肯定的事情。

不過，侯友宜也說，每個人都是獨立個體，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，每一個人展現的特質完全是不一樣的，但只要理念接近，大家都願意為這塊土地奉獻、犧牲、付出，就一起加油。

蔣萬安上午受訪時則說，他成立的跨領域創新協會，接下來也會舉辦一系列與公共議題相關的活動、納入年輕人的想法，很希望借助過去有經驗、有創意的人，一起來幫忙，強調國民黨現在最重要的就是團結。

國民黨主席朱立倫上午也表示，做為一位市長候選人，爭取最多合作、支持與最多處民意認同絕對是對的，他一定支持國民黨候選人獲得最最大多數的支持，而除國民黨以外，也需要很多中間選民與無黨籍朋友合作。