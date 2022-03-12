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出席江啟臣基金會修補與藍關係？ 侯友宜：支持理念

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席江啟臣今成立啟思民本基金會，新北市長侯友宜出席致意。記者周志豪／攝影
國民黨前主席江啟臣今成立啟思民本基金會，新北市長侯友宜出席致意。記者周志豪／攝影

國民黨前主席江啟臣今成立啟思民本基金會，會場藍營要角齊聚一堂，新北市長侯友宜也出席致意。侯友宜表示，因基金會登記在新北市新店，身為主管機關，才來給江啟臣加油打氣，有這麼一個正向機構，能夠為國家與民眾做事，值得給予支持。

侯友宜說，啟思民本基金會強調以民為本，如何培育青年，為國家與人民多做事，主題非常的好，他非常支持這樣的理念與想法，以民意為基礎，來培育下一代，讓國家、人民更團結，讓這塊土地更好。

因難得出席藍營活動，侯友宜今天出席活動，被解讀要修補與藍營關係。他說，基金會裡不只有藍營人士，還包含很多專家學者，基金會目標很清楚也以民為依歸，然後能培育下一代，更重要的是守護國家與這一塊土地，大家就一起努力。

國民黨主席朱立倫也說，今天是江啟臣的活動，不能把他成立基金會當成是國民黨的活動，這是大家共同來祝福，台灣需要更多這樣的智庫的思維。

對於能邀到侯友宜出席，江啟臣則當著侯友宜的面開玩笑說，「不只打電話，還要去公文」，逗得侯友宜開心大笑。

江啟臣今成立啟思民本基金會，包含前總統馬英九、朱立倫、侯友宜與黨前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等人均親自到場致意，台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜與台中市前市長胡志強也錄影片道賀，讓江啟臣儼然成藍營最大公約數。

江啟臣說，藍營有很多公約數，不要只是用人來看，很多議題、方向、理念其實在藍營裡都有很大公約數，用議題與理念凝聚大家，為中華民國與台灣繼續努力打拚，也是基金會成立宗旨，用理念凝聚大家。

侯友宜 江啟臣

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