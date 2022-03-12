影／蔡英文、蘇貞昌嘉南大圳植樹 同聲感念八田與一

農委會今天在台南市東山區嘉南大圳舉辦「水郡綠道」啟用及植樹活動；蔡英文總統及行政院長蘇貞昌到場、參加在地學童的植樹活動；蔡英文總統、蘇貞昌及台南市長黃偉哲都感謝台南社區大學老師吳茂成的用心發起推動，今天才能看到這麼漂亮的嘉南大圳綠道。

蘇貞昌說，感謝過去一百年前日本統治台灣，當時八田與一建設烏山頭水庫嘉南大圳造福台灣，讓台灣人心存感激，思思念念，正因為「他把這一塊原來只能種花生蕃薯的看天田變成台灣的糧倉」。

蘇貞昌表示，嘉南大圳水圳綠道，不只是連結雲嘉南三個縣市，而且連接台灣的歷史過去現在和展望未來。過去農田水利會各行其是，（水利會改官派後）政府提升功能，而今證明「有政府、會做事」。

蔡英文總統表示，很高興和大家一起見證百年嘉南大圳、國家級自行車專用水圳綠道啟用，植樹月的主題是生活探尋，她也種下台灣原生樹種。

蔡總統說，近年台灣也全國推展造林、種植原生樹種；農田水利設施保障灌溉、水源，建構更有韌性的農業生產環境，嘉南大軍改善過去水道雜草叢生、廢棄物阻塞，這條自行車道沿線88公里延安會種10萬棵樹。