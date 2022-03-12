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蘇貞昌、蔣萬安立院互嗆 黃珊珊：藍綠惡鬥的後果

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自黃珊珊臉書。
圖/取自黃珊珊臉書。

針對國民黨立委蔣萬安昨與行政院長蘇貞昌因停電議題互嗆，台北市副市長黃珊珊在臉書指出，沒電的話，別提反攻大陸，連民生經濟都有困難，「這就是藍綠惡鬥的後果」。

黃珊珊說，昨天國會裡，蘇貞昌院長與蔣萬安委員的對談，相信大家看完都啼笑皆非。當行政院長被質詢電力問題，不做詳細說明，卻以「反攻大陸」來轉移話題；另一方跟我同樣是律師同行，卻連碰到這種程度的詭辯都語塞，她看了也是語塞。

黃珊珊表示，限電、停電與缺電，不管是要用哪個名詞，重點說白了就是電到底夠不夠用？把這1、2年來核發建照卻被限電的案件數公佈，其實就一目瞭然。事實就是，包含捷運局、東區門戶計畫子計畫在內的22間公司建案，全部都被限電。

另外，除了生技園區缺電，包含台北花卉產銷公司與大巨蛋都有增設用電需求，但台電都說「無法核供」，請問為什麼？誰要負責？不要跟我說又是柯文哲負責。

黃珊珊說，台電的說法是，因為「松湖變電所」延宕23年未完成，電無法從汐止送進港湖，要求市政府多多給予支持。23年來市府也曾提供好幾處替代地點，台電卻有各種理由來回絕，70場說明會，卻忽視居民對「土地變更程序正義」的質疑，到今日還無法給出說法。

黃珊珊表示，這事發生在2013年我還在當市議員時，到了2022年，台電依舊故技重施。台電需要說服的是內湖及松山的居民，不是台北市政府。

台電 黃珊珊 限電

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