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再嗆蔣萬安是「街頭小混混」般挑釁 蘇貞昌：忍無可忍才回應
國民黨立委蔣萬安昨天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，要求蘇貞昌承諾未來不會發生大停電；蘇貞昌反嗆國民黨以前還承諾反攻大陸。上午蘇貞昌再度重炮轟擊蔣萬安，指稱面對「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子、是到最後因「是可忍、孰不可忍」才回應蔣萬安。
蔣萬安質詢時質疑由於民進黨政府執政期間已發生數次大停電，要求蘇貞昌承諾不會再停電；因為蔣一再要求他保證、還會不斷質問「敢不敢」保證，引發蘇不滿回應「政治不是拍胸脯保證」，還回嗆蔣「祖父一再說要反攻大陸到現在都沒有」。
風波到今天沒有落幕，蘇貞昌在陪同總統蔡英文參加台南水圳綠道活動前，花了好幾分鐘說明昨天的狀況，依舊炮火猛烈抨擊蔣萬安。
蘇貞昌說，只要是從頭到尾看過完整的內容就知道，他其實是耐著性子一再的說明；蔣萬安卻一再的挑釁，「變成像街頭小混混那樣」、不斷嗆他「你不敢啦、你不敢啦，還加上台語」；他是「是可忍、孰不可忍」才回應蔣萬安。
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