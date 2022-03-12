再嗆蔣萬安是「街頭小混混」般挑釁 蘇貞昌：忍無可忍才回應

國民黨立委蔣萬安昨天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，要求蘇貞昌承諾未來不會發生大停電；蘇貞昌反嗆國民黨以前還承諾反攻大陸。上午蘇貞昌再度重炮轟擊蔣萬安，指稱面對「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子、是到最後因「是可忍、孰不可忍」才回應蔣萬安。

蔣萬安質詢時質疑由於民進黨政府執政期間已發生數次大停電，要求蘇貞昌承諾不會再停電；因為蔣一再要求他保證、還會不斷質問「敢不敢」保證，引發蘇不滿回應「政治不是拍胸脯保證」，還回嗆蔣「祖父一再說要反攻大陸到現在都沒有」。

風波到今天沒有落幕，蘇貞昌在陪同總統蔡英文參加台南水圳綠道活動前，花了好幾分鐘說明昨天的狀況，依舊炮火猛烈抨擊蔣萬安。