誰聲援烏克蘭獲得最多聲量？臉書、IG關鍵領袖「綠大於藍」

image source:組圖/翻攝自臉書

文/葛緯詩

俄羅斯以武力侵犯烏克蘭，戰火至今持續延燒，各國領袖發聲力挺烏克蘭，台灣在這一波挺「烏克蘭、挺民主」的行動中也沒有缺席。除了總統蔡英文嚴正譴責俄羅斯破壞全球與區域穩定和平，宣布對俄羅斯實施經濟制裁，副總統賴清德、高雄市長陳其邁、台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫等人，不分黨派，也都在臉書表示自己與烏克蘭站在一起，串連起一波力挺烏克蘭的社群共識。在這些與烏克蘭站在同一陣線的聲音中，誰是挺烏克蘭的社群關鍵領袖？誰又因此在臉書、IG獲得最多的網路聲量？

蔡英文聲援烏克蘭獲得最多聲量 陳其邁搭上燈會熱潮分享數高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一個月期間（2022/02/09~2022/03/10），排除新聞、網路媒體頻道，針對這一波網路社群上聲援烏克蘭的行動，以個人粉專為主，總統蔡英文頻頻透過臉書幫烏克蘭發聲，創造出最高的網路聲量。其中，過去口罩外令大家耳熟能詳的「Taiwan can help！」口號，這次的烏俄衝突，蔡英文再次喊出「Taiwan can help！」，宣布台灣將加入人道救援行列，提供烏克蘭醫療物資的貼文，獲得不少網友按讚支持，成為拉抬出最高網路聲量的臉書貼文，網路聲量共計38萬7583筆。

不只總統蔡英文，副總統賴清德也透過臉書聲援烏克蘭，同時宣布台灣正與美國跨黨派訪問團交換意見，重申台海安全的重要性，喊出「民主陣線，堅若磐石」。在這波許多人擔憂「今日烏克蘭，明日台灣」的氛圍之下，讓許多人對此稍稍感到放心，並肯定他對於深化台美關係的努力。







image source:KEYPO大數據關鍵引擎

另外，在縣市首長當中，高雄市長陳其邁搭上台灣燈會的熱潮，透過藍、黃色的主燈，表達台灣人與烏克蘭人站在一起，這一系列燈會的照片不只吸睛，讓網友更願意分享轉傳，還在網路上掀起一波高討論聲量，成為陳其邁臉書社群上榜的關鍵原因。

朱立倫「即時」挺烏克蘭緊跟時事 成藍營聲量王

此外，這一波力挺烏克蘭的網路社群關鍵領袖，雖然是「綠大於藍」，但國民黨主席朱立倫，2月24日第一時間就在臉書發文，譴責俄羅斯並捍衛中華民國，相較於其他許多政治人物，當天仍在臉書上發文、留言大玩「2月24日國際討厭香菜日」的哏，快速跟上重大時事，讓朱立倫成為藍營聲援烏克蘭獲得最高聲量的人。

謝和弦亂入嗆「要不要先當兵」 昶佐遭酸「閃兵」掀熱議

值得注意的是，立委林昶佐身為外交國防委員會的一員，第一時間在臉書發文和國際一起聲援烏克蘭，反對極權侵略，卻因為遭藝人謝和弦留言酸「講的都很有道理，但是兵要不要先去當一下」，重掀過去沒有當兵的爭議，意外引來不少網友朝聖，雖然有不少網友支持聲援烏克蘭的行為，但其他網友關注的焦點恐怕都因為「閃兵」爭議而被模糊，實際上關注的是謝和弦的留言。







分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年2月9日至2022年3月10日。