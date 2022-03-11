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【重磅快評】外國記者被叭才震怒 陳其邁的討好式施政

聯合報 / 主筆室
波蘭記者Tomasz Śniedziewski拍下高雄騎士在人行道上快速行駛的畫面上傳推特。圖／翻攝自推特Tomasz Śniedziewski
波蘭記者Tomasz Śniedziewski拍下高雄騎士在人行道上快速行駛的畫面上傳推特。圖／翻攝自推特Tomasz Śniedziewski

有位長住高雄的波蘭記者最近在推特上傳兩段短片，分別是一名機車騎士在人行道上飆速，以及4名騎士為省去等紅燈的時間，直接騎上人行道，他表示過去在人行道上也曾被按過喇叭，「但高雄人都不以為意，還習以為常」，他盼望高雄市政府能正視用行人的安全問題。高雄市長陳其邁為此表示震怒，下令今（11日）天起嚴抓機車騎上人行道，果然首日就開出427張罰單，原來這種高雄人的日常非得從西方記者的嘴裡講出來，才會讓暖男市長正視。

10年前，聯合報與願景工作室開始推動公路正義，呼籲禮讓行人，促成中央及地方紛紛開始展開行動。不久前，已經公共化的願景工程基金會與聯合報透過大型民調進行公路正義10周年追蹤，發現10年過去，各縣市民眾對於禮讓文化普遍都有感受到明顯進步，但這其中卻也出現南北差異，雙北進步幅度遠大於中南部，愈往南走，就愈落在後段班。這個數字其實也與多數民眾的感受相符，不少行人都有感受，出了雙北，過馬路還是回歸叢林法則。

但雙北在禮讓文化會有明顯進步，並不是天上掉下來，其實是來自於縣市首長的重視，在公路正義推出後，當時擔任台北市長的郝龍斌，連續多年雷厲風行執行取締車不讓人，久而久之，就內化成了駕駛文化。反之，首長不重視，就進步有限。

高雄升格成直轄市也已11年，不僅擁有捷運、市區也普遍鋪設寬闊的人行道，但行人路權並沒有因此得到保障。就像這位波蘭記者遭遇的在人行道被機車騎士叭、摩托車把人行道當慢車道、汽機車轉彎不禮讓行人，甚至於酒駕在街頭橫衝直撞，基本上都是高雄人的日常，過去也常有人投訴市長信箱，不過因為不是外國記者，所以也不受到重視。

這種長期不尊重行人路權、放任酒駕上路的行政怠惰，也導致去年底高雄愛河畔一家四口，在通過無號誌路口，因為無車輛禮讓，因此被困在路中間，最後遭到酒駕汽車高速撞擊，釀成一死三重傷的悲劇。這個案件引起社會震撼，陳其邁也在事後展開酒駕大執法，從去年12月27日至今年1月3日連八天舉行高強度執法，居然就查獲了高達535件酒駕案件，平均一天將近70件，看似豐碩的成果背後，抓不完、抓不怕的酒駕顯示高雄酒駕有多猖獗，並沒有因此警方大執法而收斂，簡直成了交通秩序的化外天堂。

過去高雄市政府對於實際危害人命的取締酒駕都如此消極，更不用說轉彎車不禮讓行人、把機車騎上人行道、甚至把人行道當成停車場的亂象，當然更不會上心，首長不重視，底下局處更不會當一回事。說穿了，陳其邁施政只管討好市民，這種會得罪多數市民、討罵挨的事，除非出了引起社會矚目的重大車禍，或是被外國記者寫上社群媒體，否則這種高雄的日常根本不會排在陳其邁施政的優先項目。

現在陳其邁看似風風火火地取締機車騎上人行道，但會不會跟取締酒駕一樣，風頭過了就涼了，高雄繼續回復「給人家方便一下又怎樣」的叢林城市，大家不妨等著瞧。

人行道 酒駕 陳其邁

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