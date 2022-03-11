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國門黑漆漆...桃機二航晚間突傳停電 行李輸送帶停擺

穩定供電比反攻大陸難 柳采葳：行政院長叫「蘇無賴」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生全國大停電，遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，讓質詢失焦。國民黨發言人柳采葳晚間在臉書批評，蘇只會用荒唐至極的反質詢來掩蓋政府無能，人民不需要這樣無賴的行政院長。圖／截自柳采葳臉書
國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生全國大停電，遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，讓質詢失焦。國民黨發言人柳采葳晚間在臉書批評，蘇只會用荒唐至極的反質詢來掩蓋政府無能，人民不需要這樣無賴的行政院長。圖／截自柳采葳臉書

國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生全國大停電，遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，讓質詢失焦。國民黨發言人柳采葳晚間在臉書批評，蘇只會用荒唐至極的反質詢來掩蓋政府無能，人民不需要這樣無賴的行政院長。

柳采葳說，蔣萬安質詢蘇貞昌時只是反映基層民眾需求，希望供電穩定，要求蘇承諾未來不會再發生大停電，蘇閃躲問題，最後還惱羞成怒，瞎扯嗆蔣「你祖父還承諾反攻大陸」，果然穩定電力、承諾不跳電很難，因為行政院長叫「蘇無賴」。

曾在質詢時也被反嗆的國民黨立委陳玉珍表示，蘇貞昌貴為全國最高行政首長，但每每遭遇國會議員質詢有關民生、國安等民眾關注議題，都不敢正面回應，而以人身攻擊的反擊方式企圖轉移質詢焦點，證明執政無能。

陳玉珍說，國家大政的討論還是應該回歸問題本身，蘇貞昌屢屢用反質詢模糊焦點，不是對被質疑的政務沒概念，要不就是對自己的施政沒有信心，與蘇標榜的「有政府會做事」背道而馳，呼籲民眾應該看清楚蘇的伎倆。

蘇貞昌 行政院 國民黨 陳玉珍 蔣萬安 柳采葳

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