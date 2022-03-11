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蘇貞昌拿老蔣反質詢 國民黨：供電穩定比反攻大陸難？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。圖／聯合報系資料照
國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。圖／聯合報系資料照

民進黨政府任內已發生四次全國大停電，國民黨立委蔣萬安今在立院要求行政院蘇貞昌承諾不再發生，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨晚間在臉書揶揄，供電穩定竟比反攻大陸難？「跳票王」蘇貞昌只會吵架不敢給承諾。

國民黨表示，民眾其實只關心「能否穩定供電」，蘇貞昌院長卻還在逃避問題，原來「穩定供電」對堂堂行政院長來說這麼困難，顯然對蔡英文總統、經濟部長王美花的能源政策都沒有信心。

國民黨也整理蘇貞昌5大「跳票」事蹟回顧：2010年答應保生大帝不會選第三次台北縣長（新北市長），8年後宣布參選新北市長「欺騙神明」；蘇貞昌承諾安排奧運選手、教練乘坐商務艙，結果去年東京奧運時跳票。

此外，蘇貞昌去年2月宣稱獲得2000萬疫苗，當年度第一、二季可供貨，但當時實際到貨率僅4.43%；蘇貞昌2019年承諾嚴防非洲豬瘟，高風險疫區100％檢驗、機具與人力補足，結果去年查驗比例僅提高2％、查驗機具人力仍然不足。

另外，蘇貞昌承諾2021年底前將「菸害防制法」送進立法院審查，結果被婦女團體指出跳票。

國民黨揶揄，蘇貞昌曾在神明面前許下承諾卻做不到，如今還在國會殿堂逃避責任，明顯就是「為保官位、不敢承諾、迴避負責」，蘇的政治人格已嚴重破產，但難道台灣人民真的只能自求多福？蔡英文總統應三思蘇是否還適任閣揆。

蘇貞昌 國民黨 蔣萬安

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