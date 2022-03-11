戰火中撤僑43人 貿協駐烏主任徐裕軒還原8天所見

「我一定會等到你，我們大家一起走！」俄烏戰火下，台灣僑民皆安全撤離。台灣唯一派駐烏克蘭的單位，貿協「基輔台灣貿易中心」，主任徐裕軒在任期已屆的情況下，仍在烏克蘭先後協助55位僑民成功撤離，其中43位僑民在戰事開打後以專車撤離，僅一位因家庭因素留在境內，但安全無虞。

貿協董事長黃志芳表示，貿協會在全球有60餘個據點，在沒有如外交部等官方駐外單位的11個國家，如烏克蘭，貿協駐外單位也會接到、並處理國人急難救助，配合外交部執行第一線的保僑、護僑工作。

今年1月下旬，烏俄情勢轉趨危急，貿協指示徐裕軒配合駐俄羅斯代表處聯絡僑民。徐裕軒表示，當時透過Google表單方式，將初期可以聯繫到的30幾位僑民其聯絡方式、背景、是否有家屬同在烏克蘭等進行彙整，並開始研擬撤僑路線，包括交通方式和備案等。他每天與這些僑民通電話確認安全，也陸續接到其他僑民的求助電話，最後總共連絡上56人。

2月12日，我外交部正式聲明呼籲旅烏國人儘速離境，當時有12位國人主動搭飛機或火車離開烏克蘭。

2月24日俄軍進攻烏克蘭後，徐裕軒規劃了四波撤僑，其中三波租賃巴士前往波蘭，有一波是徐裕軒親自開著小客車前往斯洛伐克，到3月3日最後一波國人撤離，8天期間共撤離了43位國人。

徐裕軒回憶，在2月21日就已經找好7、8家租車公司，但開戰後，巴士業者有的不願出車，有的坐地起價「2、3000新台幣的車資漲到2、3000美元」，幸好終於找到一位台商協助，才有了第一台撤僑巴士，這輛撤僑巴士共18位國人上車，自開戰日24日出發，歷經52小時、2月26日才入境波蘭。

當時，徐裕軒也與幾位僑民在一起，因此他決定自己開小客車，與這些僑民到斯洛伐克，同行包括台商、學生，和有烏克蘭籍配偶的夫妻等共4人，另有2位僑民搭乘烏籍親屬車輛。這段歷程充滿驚險，原本Google地圖上只需4.5小時的車程，竟開了15小時，抵達邊境後，長長的車龍出現在眼前，每日前進速度幾乎「龜速」，徐裕軒說，當時轟炸、槍聲不斷在耳邊響起，眾人只能睡在車上，以及接受路旁店家、NGO團體發放的愛心餐食。經過56小時，2月28日，一行人才終於進入斯洛伐克境內。

第三批僑民、第二輛撤僑巴士，於2月28日自基輔出發，3月2日入境波蘭，共11位僑民成功撤出。徐裕軒表示，當時俄軍坦克已經開到中南部大城，當地僑民心境歷經劇烈轉變，後來甚至已經覺得沒有機會撤出，但大家都沒有放棄。「大巴士從基輔，到中部城市烏曼，聯繫了4組國人，請他們務必在時間點趕到」，徐裕軒說，僑民前往烏曼途中，有的在路邊就遇到轟炸，有的則遇到檢查哨、宵禁戒嚴等，好在最後4組都成功會合。

最後一輛撤僑巴士3月2日從基輔出發，雖然歐洲各國已經在邊境打開多個通道，讓撤離所需時間愈來愈短，但這批8位僑民中，有4位新生兒，路程相當辛苦與緊張，經過19小時，也成功入境波蘭。徐裕軒表示，每一批僑民抵達波蘭或斯洛伐克時，外交部駐波蘭代表處大使陳龍錦或代表處同仁，在前一兩天就會到邊境等待。

「出境後一日，恍如隔世」，徐裕軒說，前一天還在戰爭暴風圈內，後一天就在安全的歐洲城市，雖然心情已經平靜下來，也不用在每天連睡覺時，都備好衣裝、行囊，隨時準備避難，但想起他在烏克蘭的當地朋友，仍滿心擔憂。有位烏克蘭學者原本今年就要到台灣研究訪問，但戰時已被徵召，更對徐裕軒表明「哪裡也不會去」的決心，那位學者已經穿上迷彩服、扛槍上戰場，臨行對兒子說「若必有一戰，希望結束在我這代」。

徐裕軒的父親就是駐莫斯科台貿中心主任，因此他從小在莫斯科生活過很長一段時間，熟稔當地語言，後來畢業於政大斯拉夫語系及外交所，更到烏克蘭攻讀博士。

黃志芳表示，徐裕軒的基輔台貿中心主任任期其實早在去年底就結束，但由於當時俄烏之間關係緊繃，貿協便拜託徐留在基輔。俄烏戰爭開打後，黃志芳每天深夜與徐裕軒通話，也了解徐的身心承受相當大的壓力，但於此同時，徐裕軒仍不忘將個人存款留給還在烏克蘭堅守的同事，希望同事無斷炊之憂，情操令人動容。黃志芳除了請貿協全部同仁為徐裕軒加油打氣，更向徐媽媽保證，在狀況穩定後，一定會讓兒子趕快回家團聚。