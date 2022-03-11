女議員爆與陸企偷雞摸狗 柯文哲反嗆：當柯黑輪不到她

台北市長柯文哲2月24日被目擊與中國企業老闆吃飯，且以「台北市政府晚宴」名義宴請。市議員林穎孟今批評柯文哲用公費宴請中國企業，偷偷摸摸規避監督，又在公然說謊，應立即公開名單和內容給市民交代。對此，台北市長柯文哲下午受訪，反嗆林穎孟，要當柯黑也輪不到她，她那選區比她更柯黑的多的是，她再努力也沒有用。

林穎孟在臉書發文表示，柯文哲拿市府公費宴請中國商人，前陣子對媒體表示，他長期也會和歐洲、美國商會餐敘，是北市府正式活動，沒什麼問題。但她持續向市府索取資料，發現柯市長根本在拿歐美商會活動偷換概念，掩蓋他和中國企業偷雞摸狗的事實，市府花費市府公帑4萬7590元宴請中國商人13名，至今卻仍不願意對議員提供中國企業出席名單和討論內容，推稱「不方便、個資疑慮」，根本在規避監督。

她指出，柯市長說這是北市府正式活動，卻從未比照過往歐美商會餐敘活動，大陣仗發新聞公告、發布照片、公開討論內容或簽署協約，面對中國，他就偷偷摸摸，用話術騙人。

林穎孟指出，過去柯市府與歐美商會吃飯，皆是商會在台舉辦的公開活動，市府是商會邀請參加，公開透明。不像柯市長今年是自己主動拿市民公帑，私下和中國商人吃飯，性質完全不同，到底談了什麼，沒人知道。

柯文哲下午參加北市「搭樂透」記者會受訪指出，對市政有意義的談話，其實他對每個議員都一樣，講的對市民有關係的、對市政有幫忙、有重要的，他都會去做，如果是因為選舉到了要吵話題，要當柯黑也輪不到她，她那選區比她更柯黑的多的是，她再努力也沒有用。

柯文哲說，整天正事不幹，搞那意識形態，「為什麼不問我跟AIT吃飯的時候幾個人出席？我跟歐盟代表幾個人出席？」奇怪，專門去問大陸企業。