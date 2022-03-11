影／洪秀柱批投蔡者不用腦 趙少康：民主制度就是自作自受

「德國之聲」昨(10)日在臉書公布國民黨前主席洪秀柱接受專訪影片，洪秀柱直言，投蔡英文「就是817萬不用腦筋的人」。中廣董事長趙少康今表示，民主制度就是自作自受的制度，沒有負面的意思，可能是好的，也可能是不好的，不管怎樣我們都要尊重選舉的結果，我也尊重洪秀柱前主席的言論，她這樣講是她個人的主張，但我覺得民主還是要尊重，選民既然選出來，我們就尊重這個結果。

趙少康說，我們也希望蔡英文做好，這樣大家都有福氣，一人有慶，兆民賴之，問題是沒做好嘛，不能只靠意識型態來治國，停電是大家馬上面臨的問題，而且絕對不可能就好了，一定會越來越嚴重，這是一個算術問題，「核電沒有了若缺電從哪補？綠電又跟不上該怎麼辦？」

趙少康指出，蔡英文說她有全世界一流的能源專家，公布名單讓大家知道，到底這些專家是打著旗號的江湖郎中要害台灣，還是真正愛台灣、幫助台灣的專家，要讓大家看看，專家是不是騙你的呢？怎麼搞得台灣變成這樣的結果，電就是捉襟見肘。