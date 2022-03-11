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認兩蔣對台灣有貢獻 蔣萬安：身為後代驕傲也心懷感念
國民黨立委蔣萬安可望出征台北市長選戰，蔣家背景卻成為綠營攻擊重點之一。蔣萬安今受訪表示，兩位蔣故總統對這塊土地有極大貢獻，身為後代驕傲，也心懷感念；過去沒辦法參與，但如故總統蔣經國勤政愛民、關心民生精神就要延續。
蔣萬安說，蔣經國是台灣民眾最感念的前總統，證明過去對這片土地貢獻不容抹滅；過去歷史好的希望保留，有質疑的就虛心改進，要把過去歷史當借鏡，學到體察民心走向才能攜手向前，捍衛中華民國，守護人民安全。
蔣萬安也說，以蔣家身分攻擊他的事情，從第一次參選立委時就有，他也可以預期大家喜歡討論操作身世議題，但對他而言，兩蔣不只血緣關係，還有家人情感；他沒有見過兩蔣，但身為蔣家後人，願意出來為民服務，把事情做好。
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