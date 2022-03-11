評2018韓流旋風 蔣萬安：韓國瑜掌握期待改變的民心
國民黨立委蔣萬安評估參選台北市長，黨內寄予厚望盼能重現2018年韓流熱潮。蔣今受訪分析，2018年韓流能造成旋風，背後是因為民眾期待「改變」，高雄市前市長韓國瑜當時抓到高雄的這個民心，而現在台北市需要的是「大力改變」。
蔣萬安認為，就像韓國瑜打當時高雄馬路天坑，就是抓到痛點對症下藥，要了解民心在哪，打動民心，才可能有潮流起來。
蔣萬安說，最近在基層走，發現台北市民期待的不只是要改變，而是要大力改變，比如台北市老舊住宅占全市的71%，比全國平均值高出二成，未來領導者對於都市更新，就要大刀闊斧有魄力的做。
此外，蔣萬安也提到，台北市自2016年起，人口每年平均少一萬人，2020年至今更因為疫情因素一口氣少13萬人，人口外移導致民眾權益減少，人才外流，地方政府就要了解問題的嚴肅性，予以改善。
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