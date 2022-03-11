烏克蘭百萬難民待援 民眾黨點名徐國勇加速推動難民法

俄羅斯入侵烏克蘭已2周，逃離烏克蘭戰爭的難民人數預計將超過200萬人，民眾黨立委張其祿、賴香伶與秘書長暨前移民署長謝立功今舉行記者會，呼籲政府若我國要有效人道援助挺烏克蘭及協助國際難民，難民制度應優先完備，賴香伶也點名內政部長徐國勇，當年擔任立委時也曾審查過難民法草案，「時至今日，已過十數載，呼籲徐部長應加速來推動」。

張其祿指出，我國難民法一直未完備下，外交部只能在輿論壓力及國際情勢下被動視實際情況，在「能力範圍內」專案處理難民需求，之前香港爆發「雨傘革命」及「反送中事件」時，蔡英文總統「挺香港」是以政府於2020年成立「台港服務交流辦公室」專案處理抗爭人士留台問題，但後續面對俄烏戰爭的國際難民處置，不能老是以「專案」處理，有必要建立我國處理難民的完整法制及行政配套，才能達到實質的「不推諉」、按照國際公約處理。

張其祿表示，2005年「難民法」草案就已送進立法院國防外交委員會討論，至今延宕了16年以上，蔡政府仍然對難民人道救援制度「口惠實不至」，民眾黨團也早在之前會期就提出難民法草案，在2020年5月15日時就通過一讀，但目前各版本難民法仍卡在委員會中無進一步進展，立法院本會期應加速推動立法，讓負責相關業務的機關、行政人員有依據可循，讓被迫遠離家園的申請庇護者能安心，更能提升台灣的在人道關懷、國際合作及重視人權方面的關鍵角色。

賴香伶表示，台灣在國際社會上長期展現進步的人權形象及價值，外交部開設烏克蘭難民善款專戶，５天內累計各方捐款３億元，顯見國內社會對戰爭下無辜受波及的難民們亦懷抱高度關切及願意傾囊相助的心，定不會希望台灣只有等到國際情勢嚴重惡化，才有新的作為，期望透過人道救援制度化，讓台灣在人權保護上更進一步，成為國際社會中維護人權先進價值的模範生。

謝立功表示，我國於2013年2月第一次的國家人權報告國際審查時，國際審查委員根據兩公約發表第59號結論意見，指台灣現行法律並無明定「不遣返原則」，不符合兩公約規範，當時來台的國際學者就建議台灣盡速完成「難民法」立法。他呼籲，我國政府要先行評估我國能收納難民的能量及資源，以對應聯合國難民署之資料建置及參考，透過務實的難民法制及配套系統建置，才能落實我國重視人權之主張，真正發揮人道關懷精神。