推銷民主之鄉番薯 游錫堃：我是番薯仔

立法院長游錫堃今天上午出席「水林GGAP全球農業規範認證暨產銷履歷甘藷立法院推廣記者會」。他致詞時表示，對雲林有很深的感情，因為雲林是他心目中的民主聖地。而提到水林，也同樣很有感情，不僅僅是因為水林地瓜好吃，在前總統陳水扁選舉時，水林鄉更是全國得票率最高的地方，可以說水林甘藷就是來自民主聖地的「民主甘藷」。

游錫堃接著細數雲林對臺灣民主的貢獻表示，宜蘭有蔣渭水，雲林北港則有蔡培火，人人都說水火不容，但這兩位民主先進都在1923年的治警事件被關，兩人淵源頗深。國民政府時期，省議會的五虎將，宜蘭有郭雨新，雲林口湖則有勇將李萬居。另外，雲林北港的蘇東啟，其妻蘇洪月嬌，也就是蘇治芬的媽媽，任台灣省議員時，兩人同事多年，一路走來，見證雲林對臺灣民主的巨大貢獻。

游錫堃稍後並在臉書發文表示，他是農夫出身，從14歲到22歲種了8年的田，一般種田的人都會種番薯，他也一樣。地瓜的生命力旺盛、強韌，再貧瘠的土壤也能夠成長，象徵著台灣人的韌性。所以1981年33歲參選省議員時，即以「 番薯仔」自況，以「 番薯不驚落土爛， 只求枝葉代代傳」爭取選票，竟然僥倖當選，走到現在，天佑他也，感恩不盡！