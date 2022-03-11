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網傳普亭將報復台灣「關我駐俄代表處」 外交部闢謠：假訊息

聯合新聞網 / 綜合報導
外交部長吳釗燮表示，這是典型的假訊息，且已經報警處理。本報系資料照
外交部長吳釗燮表示，這是典型的假訊息，且已經報警處理。本報系資料照

烏俄戰爭開打至今，各方流言漫天飛舞，資訊戰成為烏俄戰事的延伸，在世界各地如火如荼地延燒。近期社群媒體上流傳一則訊息，聲稱「普丁大帝準備修理台灣，華航長榮要損失慘重了」，並稱俄羅斯已經將台灣列入「對俄羅斯不友善的國家」，日後將會報復台灣的不友善，對此，外交部長吳釗燮今日澄清此訊息為假訊息，而外交部也於昨日發文闢謠

網上流傳的假訊息附上新聞連結混淆視聽，指責台灣政府不應明目張膽地挺烏克蘭，認為挺烏會造成俄羅斯的報復行為，影響台商和留俄學生在俄羅斯的學習和經商活動，且宣稱俄羅斯正在研議沒收台灣方所購買的債券及股票。

外交部指出，我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響，且駐外館處有因地制宜的「緊急應變計畫」，若因天災人禍發生緊急情況，該館處可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地國人必要的協助，保障旅外國人安全。

此外，根據俄國政府頒布的規定，俄國政府及民間如果對48國「不友善國家清單」的債權人付款時，需改以盧布支付（因俄國盧布已無法與多數強勢貨幣進行結算），且需先報請俄國政府相關單位核准。外交部表示，此規定主要是為了規避國際金融制裁，確保俄羅斯的國內金融穩定，並非針對台灣的反制裁措施。

俄羅斯 外交部 假訊息

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