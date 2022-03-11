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「借鏡南韓」 朱立倫：做不好就要換人

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨副秘書長羅智強和行政院前新聞局長蘇俊賓成為桃園市長熱門人選，國民黨主席朱立倫表示，會協調出最具民意基礎、最代表桃園未來的候選人。記者朱冠諭／攝影
國民黨副秘書長羅智強和行政院前新聞局長蘇俊賓成為桃園市長熱門人選，國民黨主席朱立倫表示，會協調出最具民意基礎、最代表桃園未來的候選人。記者朱冠諭／攝影

國民黨主席朱立倫今天參加桃園市歷屆鄉鎮長聯誼餐會，難得和桃園市長鄭文燦同框。談到南韓總統大選，朱立倫說，南韓現在的執政黨，因為房價、物價高漲處理不好，民怨很深，國內也有擁核、反核不同的聲音，造成執政當局沒有辦法獲得民眾的認同，再一次政黨輪替，南韓的借鏡就是做不好就要換人，國民黨也要秉持在野黨的精神，團結所有在野的力量，將來才能夠獲得民眾更多認同。

而被問到國民黨副秘書長羅智強和行政院前新聞局長蘇俊賓成為桃園市長熱門人選，朱立倫表示，桃園市長選舉一定會秉持黨的決議，協調出最具民意基礎、最代表桃園未來的候選人，「畢竟桃園是我的家，我們的家要更好。」

朱立倫表示，羅智強才剛在全國走透透，很多桃園鄉親也很歡迎他，所以他要到桃園一步一腳印的走，「我覺得都很好」，說不定他哪天還要到高雄、屏東走一走，自己上次還鼓勵他要走到墾丁，相信腳踏實地、傾聽民意是一個好事。

國民黨中常委選舉賄選疑雲餘波盪漾，中廣董事長趙少康今呼籲，黨中央應展現魄力調查清理門戶，並即起凍結中常會。朱立倫表示，第一個最重要的是黨內要改革，這個呼聲一定會全力以赴，要儘速改善現有中常委制度，要更符合民意、公職能夠過半、中常委人數能夠減少、為了防弊分區選舉，第二則會依據黨規、黨章嚴格調查，查辦到底，檢調才是最後的手段。

國民黨主席朱立倫今天參加桃園市歷屆鄉鎮長聯誼餐會，難得和桃園市長鄭文燦同框。記者朱冠諭／攝影
國民黨主席朱立倫今天參加桃園市歷屆鄉鎮長聯誼餐會，難得和桃園市長鄭文燦同框。記者朱冠諭／攝影

桃園 朱立倫 國民黨

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