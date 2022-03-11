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中常委選舉爭議 趙少康：國民黨應凍結中常會徹查

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

國民黨中常委選舉賄選、換票疑雲餘波盪漾，中廣董事長趙少康今呼籲，黨中央應展現魄力調查清理門戶，並即起凍結中常會，由執政縣市長與黨團三長代行中常委職權，靜待調查結果，要不要重選由黨主席朱立倫決定，「我是認為很嚴重」。

趙少康也向黨中央喊話表示，「支持朱立倫大刀闊斧的做」，中常委在前主席馬英九任內也重選過，重選沒什麼了不起，「這是讓你展現改革決心」，除惡務盡，否則講半天不是形同具文。趙強調，「今天不是砲轟黨中央，朱立倫應該感謝我」。

對於朱立倫揚言不排除移送檢調調查，趙少康反問，國民黨不是一向說檢調都是綠營掌控，送檢調調查不是請鬼拿藥單，應該還是在國民黨內自己查清楚；且檢調只能查賄選，對聯盟也沒辦法。

中央委員史碩仁則提到，考紀會主委李貴敏肩負這次選務查賄重任，但卻又是中常委參選人，朱立倫應盡速裁示要李迴避調查，改請回三位考紀會前主委回來調查，否則外界傳言、對國民黨不信任也永遠存在，朱再多承諾與宣誓都沒用。

趙少康表示，這次中常委選舉「端正選風」要點明訂禁止參加換票聯盟之組織活動，違反的要取消參選、當選資格，但這次中常委選舉有14聯盟、12聯盟，「名單我都有，黨中央怎麼可能沒有？」質疑黨中央不是不知道，只是不想做壞人。

趙少康說，這次常委選舉14聯盟、12聯盟，要求參與參選人每人要交50萬運作費，並找40個黨代表支持，參與者基本就分別有560、480票，選舉結果14聯盟全當選，12聯盟2個落選，才選29個中常委，等於不參加聯盟不可能當選。

趙少康認為，在換票聯盟運作下，中常委選舉毫無公平可言，結果就是新任黨代表與中常委改選，有3分之2為連任，舉中常委選舉全的黨代表還傳遭中常委包養，這樣算什麼？黨中央應釜底抽薪改革，若中常委要重選，連選舉辦法都要改。

中常委 趙少康

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