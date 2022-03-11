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影／藍立委吳斯懷傾中論 蔡其昌點名朱主席表態

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今早出席中興大學後醫系招生記者會。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌今早出席中興大學後醫系招生記者會。記者林佩均／攝影

國民黨立委吳斯懷上廣播表示，韓國總統當選人尹錫悅一當選就表態親美、親日、遠「大陸」，非常不夠戰略智慧，甚至說韓國部署薩德反飛彈系統，是「互相招惹，對大陸是一種挑釁，覺得不恰當」，引發議論。立法院副院長蔡其昌今出席活動，會前受訪指出，國民黨主席朱立倫應該對這事件表達態度與看法，台灣需要凝聚共識。

國立中興大學今天上午舉辦後醫系招生記者會，會前蔡其昌受訪指出，吳斯懷立委的言論「不是很恰當」，國會議員應該站在中華民國、台灣的角度看待國際關係，國際關係誰對台灣好？誰在威脅台灣？作為國位議員，這應該是最基本的價值。

話鋒一轉，蔡其昌點名國民黨主席朱立倫「應該要對這事件有一些態度與看法」，台灣內部需要團結，如何凝聚共識相當重要。蔡說，國民黨或朱主席是否接受這樣的看法與言論，是國民黨內部需要處理的。

國民黨 蔡其昌 朱立倫

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