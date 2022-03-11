洪秀柱開嗆：投蔡英文「就是817萬不用腦筋的人」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
「德國之聲」昨天在臉書公布國民黨前主席洪秀柱接受專訪影片，洪直言投給蔡英文總統的817萬票「是不用腦筋的人」。圖／取自德國之聲臉書影片
「德國之聲」昨天在臉書公布國民黨前主席洪秀柱接受專訪影片，洪直言投給蔡英文總統的817萬票「是不用腦筋的人」。圖／取自德國之聲臉書影片

「德國之聲」昨天在臉書公布國民黨前主席洪秀柱接受專訪影片，主持人談及洪秀柱日前口述中國大陸政協主席汪洋批評「民進黨持續腐敗，因此保持現狀不容易，退步是可預期的」，他反問洪，那為什麼蔡英文總統還能拿超過817萬票成功連任？洪秀柱直言，「就是817萬不用腦筋的人」。

洪秀柱表示，民進黨選舉是一流的，話術是很行的；民進黨很會操作選舉，也有很多手段。在民進黨的教育制度改變之下，讓年輕人挺民進黨是在害台灣走入絕境，結果滿意度還這麼高。就像烏克蘭總統，到底是愚蠢還是聰明？他的所作所為到底是害烏克蘭還是救烏克蘭？

主持人詢問要給國民黨什麼建言？洪秀柱表示，一個政黨要隨波逐流，還是保持自己的理性與價值？也許會一時喪失席次和版圖，但只要堅守自己的立場，真正以民眾的福祉來做出建議，她相信民心是會回來的，這需要鍥而不捨的去做，「隨波逐流是一個政黨會往下沉淪的一個重要因素」。

民進黨 洪秀柱 烏克蘭

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