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退撫基金管理會將推動政府撥補退撫基金方案入法

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

明年七月一日起，初任公教人員適用全新退撫制度，由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，公務人員退休撫卹基金管理委員會最新送立法院的報告指出，112年7月1日以後新進公教人員退撫制度，因屆時退撫基金將不再有新進公教人員加入，為使退撫基金得以財務健全永續發展，將同步對現有退撫基金財務安全提出相關配套措施。

基金管理會指出，除了持續現有挹注方案及提升退撫基金投資績效外，亦積極協調財主機關，規畫將政府撥補退撫基金方案入法，以強化政府撥補之法律依據，藉此達成退撫基金財務永續之目標。

立法院臨時會1月28日審查111年度公務人員退休撫卹基金管理委員會預算案，決議凍結20萬元，俟向司法法制委員會提出書面報告後，始得動支。

基金會管理會據此送立院「公務人員退休撫卹基金財務永續規劃報告」，報告內容指出，退撫基金係屬確定給付制之退休基金，必須承擔籌措退休給付的各種風險。近年來，在兼顧流動性與收益性下108、109及110年基金整體年收益率分別為10.62％、8.46％及11.85％，績效表現良好。此外， 以110年12月31日為基準日，退撫基金近 3、5、10年之加權平均收益率分別為10.38％、7.55％、6.13％，長期績效表現穩健良好。 

報告指出，基金管理會未來仍將採行不同委託類型與投資策略，以分散風險，並詳為評估退撫基金整體投資狀況及金融情勢，規畫辦理適當之委託類型，慎選撥款時點，利用不同 委託時點分散投資風險，進一步提升委託經營之效益

報告指出，基金管理會除每日追蹤受託機構經營績效外，並按季邀請受託機構到會報告投資運用情形，對於受託機構長期績效不彰，致有損及委託資產或孳息收益之虞時，得終止契約並收回委託資產，以確保基金權益。

立法院 法制委員會 司法

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