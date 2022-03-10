網傳俄羅斯研議報復台灣 外交部：代表處正常運作

網路流傳俄羅斯正研議報復台灣，將關閉我國駐俄羅斯代表處，影響台商與留俄學生在俄國的學習及經商活動；外交部今晚表示，我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響。

外交部說明，俄羅斯政府於台灣時間7日晚間公布48國「不友善國家清單」，台灣列示其中。根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，需改以盧布支付（因俄國盧布已無法與多數強勢貨幣進行結算），且需先報請俄國政府相關單位核准；俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定，並非針對性的反制裁措施。

外交部指出，我國各駐外館處均有因地制宜的「緊急應變計畫」，若駐在國或相關館處兼轄國因天災人禍發生緊急情況，該館處可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地國人必要的協助，保障旅外國人安全。

外交部表示，將持續密切注意俄羅斯內外情勢的變化，採取相關適當且有效的因應作為，並適時對外說明。