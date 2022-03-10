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昔遭質疑表現不好 江啟臣：盼朱立倫加油把黨帶得更好
國民黨主席朱立倫回任至今，黨務狀況不斷。去年參選時則說「如果這一年半大家都很滿意，我也不必出來」，質疑前主席江啟臣的批評遭檢視。江晚間受訪時被問到當初是否委屈，表示「希望主席加油，把黨帶得更好，或許需要更多時間」。
江啟臣說，現在當然不管怎麼樣，黨主席概括承受一切，當然期望朱立倫做的更好，政黨競爭無時無刻，此刻或許低迷，也不要因此洩氣，要繼續把黨裏面能夠幫忙的，此時此刻需要凝聚的凝聚起來。
談到去年主席選舉，江啟臣表示，很多人包含他自己，聽到別人的批評當然會難過，但就是面對；黨內遊戲規則也不能說不要人家來挑戰，就照遊戲規則走，競賽完了誰贏就支持誰，他當初參選黨主席的理念是這個團體、組織與黨要好。
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