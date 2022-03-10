快訊

大S婆婆過去發言遭起底 心中兒媳人選是「性感歌姬」

俄烏戰事緊張 蔡總統：支持烏克蘭人民保衛家園

聯合報 / 記者張加／即時報導
蔡英文總統（中）、外交部長吳釗燮（左）、駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）晚上出席111年外交部新春聯歡晚會，三人致詞後在台上一起舉杯向各國使節敬酒致意。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（中）、外交部長吳釗燮（左）、駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）晚上出席111年外交部新春聯歡晚會，三人致詞後在台上一起舉杯向各國使節敬酒致意。記者蘇健忠／攝影

外交部今晚舉辦新春聯歡晚會，蔡英文總統致詞時談及俄烏情勢，表示身處民主最前線的台灣人民，與所有熱愛民主自由的人民站在一起，會和國際社會一起努力，共同支持烏克蘭人民保衛家園。

蔡總統說，烏克蘭危機也告訴大家，捍衛民主自由需要更強大的力量，需要更多國家一起努力，唯有團結合作才能守護共同堅信的價值，克服種種挑戰。

外交部晚間在台北美福大飯店舉辦「111年外交部新春聯歡晚會」，由外交部長吳釗燮暨夫人擔任主人，蔡總統、駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）皆致詞、舉杯敬酒；美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本駐台代表泉裕泰等各駐台使節代表與配偶出席與會。受疫情影響，新春聯歡晚會停辦兩年。

蔡總統致詞聚焦新冠肺炎疫情、俄烏情勢等議題；她表示，這個月開始，台灣邁向「經濟防疫新模式」，已開放商務旅客入境，接下來在邊境開放上，也會視疫情滾動檢討措施，希望與各國有更多往來、交往。

蔡總統並說，今年將公布台灣淨零碳排路徑圖，努力實踐2050年淨零排放的目標，也將成立數位發展部推動數位轉型；台灣除了將持續爭取參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域經濟整合，積極推動新南向政策，也將與歐盟國家全面提升合作關係。

蔡總統指出，台灣已啟動對烏克蘭的人道救援，台灣人民賑濟烏克蘭的捐款在短短幾天超過5億元。

據賑災基金會今天公布資料，「賑濟烏克蘭專戶」10日下午4時15分統計，實體帳戶收到新台幣4億497萬元；透過挖貝線上多元支付平台則收到1億1700萬元，累計共5億2,198萬。目前捐款筆數達84878筆，今日最大一筆金額為100萬美元（約新台幣2831萬元）。

烏克蘭 外交部 疫情

延伸閱讀

蔡總統、吳釗燮 舉杯向各國使節敬酒致意

俄烏開戰國內「疑美論」再起 羅致政：認知作戰的作為

俄烏戰爭被車廠制裁完全沒在怕？　俄羅斯揚言將外資公司「國有化」！

俄烏開戰推升 今年1-2月國際油價暴漲55.6%

相關新聞

評／人本交通攏是假？他痛批交通部欺騙整個立法院

2020年我國依公權力舉發的交通違規有1,464萬件，其中有440萬是源自於民眾檢舉，其受理案件中的舉發率高達八成，表示民眾自救也不無道理，但我國交通違規怎麼會這麼多呢？是因為基礎建設不完善、交通不執法、交通無教育，所以「違規」以及「檢舉」才會跟不健康飲食所造成的血壓跟血糖一樣持續「雙高」，但因為國家角色的缺乏，持續的「雙高」也間接引起違規者與檢舉者的對立。

烏克蘭抗戰帶給台灣的啟示 作家：增強捍衛家園的覺悟與勇氣

近日觀看影音串流平台Netflix於2015年釋出的一部電影，在此之前也曾數次參加電影節的展映，令人深深為之動容。「榮耀歸於烏克蘭，榮耀歸於英雄」（Glory to Ukraine! Glory to Heroes!），這句響徹抗爭現場的精神口號，不時出現在葉夫根尼．菲尼夫斯基（Evgeny Afineevsky）執導的《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom）這部紀錄片中。

俄烏開戰國內「疑美論」再起 羅致政：認知作戰的作為

民進黨國際事務部主任、立委羅致政今在討論俄烏與台海情勢的座談會指出，國內出現「疑美論」、「棄台論」、「小國勿挑釁論」等，...

林為洲：國民黨最大的問題 就是喪失「病識感」

國民黨立委林為洲本會期擔任立法院衛環委員會召委，他今天在臉書上表示，近日開始排審「精神衛生法」相關修正案；並強調，針對精...

俄烏戰事緊張 蔡總統：支持烏克蘭人民保衛家園

外交部今晚舉辦新春聯歡晚會，蔡英文總統致詞時談及俄烏情勢，表示身處民主最前線的台灣人民，與所有熱愛民主自由的人民站在一起...

雙北環狀線經營權之爭 柯文哲、侯友宜搶的是背後話語權？

台北市長柯文哲跟新北市長侯友宜日前合體出席環狀線北環段北機廠動土典禮，針對環狀線第一階段經營權，雙北多次隔空交火，新北市去年表示，第一階段經營權將在2023年1月底收回自營；北市捷運局卻說，一條捷運路線以一家公司營運為宜，如今演變成各說各話局面，外界懷疑柯文哲與侯友宜爭的是捷運的經營權，還是政治上的主權？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。