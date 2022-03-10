俄烏開戰國內「疑美論」再起 羅致政：認知作戰的作為

民進黨國際事務部主任、立委羅致政今在討論俄烏與台海情勢的座談會指出，國內出現「疑美論」、「棄台論」、「小國勿挑釁論」等，最終目的是為創造畏戰、拒戰的氛圍，都是認知作戰的作為。

羅致政認為，若中國正確看到俄烏戰爭的意義，則他認為中共在此時間點或短期內攻台的不確定性增高，發動戰爭的信心減少。此外，羅致政受訪表示，俄烏戰事仍進行中，不認為短期會結束。

民進黨國際部今舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會，由羅致政主持，淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲、兩岸政策協會理事長譚耀南、中山大學中國與亞太區域研究所郭育仁、民進黨中國事務部主任吳峻鋕與會。

吳峻鋕提及有關俄烏情勢的四大謬誤，並列出國民黨立委吳斯懷、國安會前秘書長蘇起、國民黨台北市議員徐巧芯、國民黨前主席洪秀柱的相關言論；吳峻鋕並表示，台灣需積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰。

現場有人詢問吳峻鋕，是否指吳斯懷、洪秀柱等人為在地協力者？吳峻鋕說，相信一起在台灣生存有共同利益，可能政治利益有所不同，但嚴格來講他無法作評論。

此外，羅致政指出，三種情況下兩岸可能發生衝突，第一種可能性是北京政權過度自信，認為可以速戰速決，但若中方正確看到俄烏戰爭的意義，則他認為中共此時或短期內攻台的不確定性增高，也因為如此，他認為北京自信心可能會稍微下降。

羅致政表示，第二種可能性是當政權或領導人極度不安，認為必須透過戰爭解決內部問題或轉移國內對政權的不滿，但目前兩岸局勢並沒有讓對岸感到極度不安；民進黨政府一直努力希望不要讓對岸找到任何藉口和理由，所以他不認為現階段對岸政權會因極度不安而必須訴諸最壞手段。

第三種可能性則讓他相對較擔心，就是意外衝突造成危機升級，問題顯然不在台灣挑釁，而是對岸在區域動作不斷增加。