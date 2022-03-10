快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄烏開戰國內「疑美論」再起 羅致政：認知作戰的作為

聯合報 / 記者張加／即時報導
民進黨國際部今舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會，由民進黨國際事務部主任、立委羅致政主持。記者張加／攝影
民進黨國際部今舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會，由民進黨國際事務部主任、立委羅致政主持。記者張加／攝影

民進黨國際事務部主任、立委羅致政今在討論俄烏與台海情勢的座談會指出，國內出現「疑美論」、「棄台論」、「小國勿挑釁論」等，最終目的是為創造畏戰、拒戰的氛圍，都是認知作戰的作為。

羅致政認為，若中國正確看到俄烏戰爭的意義，則他認為中共在此時間點或短期內攻台的不確定性增高，發動戰爭的信心減少。此外，羅致政受訪表示，俄烏戰事仍進行中，不認為短期會結束。

民進黨國際部今舉辦「俄烏變局下的台海情勢」座談會，由羅致政主持，淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲、兩岸政策協會理事長譚耀南、中山大學中國與亞太區域研究所郭育仁、民進黨中國事務部主任吳峻鋕與會。

吳峻鋕提及有關俄烏情勢的四大謬誤，並列出國民黨立委吳斯懷、國安會前秘書長蘇起、國民黨台北市議員徐巧芯、國民黨前主席洪秀柱的相關言論；吳峻鋕並表示，台灣需積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰。

現場有人詢問吳峻鋕，是否指吳斯懷、洪秀柱等人為在地協力者？吳峻鋕說，相信一起在台灣生存有共同利益，可能政治利益有所不同，但嚴格來講他無法作評論。

此外，羅致政指出，三種情況下兩岸可能發生衝突，第一種可能性是北京政權過度自信，認為可以速戰速決，但若中方正確看到俄烏戰爭的意義，則他認為中共此時或短期內攻台的不確定性增高，也因為如此，他認為北京自信心可能會稍微下降。

羅致政表示，第二種可能性是當政權或領導人極度不安，認為必須透過戰爭解決內部問題或轉移國內對政權的不滿，但目前兩岸局勢並沒有讓對岸感到極度不安；民進黨政府一直努力希望不要讓對岸找到任何藉口和理由，所以他不認為現階段對岸政權會因極度不安而必須訴諸最壞手段。

第三種可能性則讓他相對較擔心，就是意外衝突造成危機升級，問題顯然不在台灣挑釁，而是對岸在區域動作不斷增加。

羅致政 俄烏戰爭 民進黨

延伸閱讀

俄烏戰爭對台啟示 吳斯懷：今日美國絕對是明日美國

南韓總統當選者親美反中？吳釗燮低調不評論

羅致政：烏俄情勢與兩岸關係無法類比

民進黨派系鬥爭 何博文棄連任讓英系接招

相關新聞

評／人本交通攏是假？他痛批交通部欺騙整個立法院

2020年我國依公權力舉發的交通違規有1,464萬件，其中有440萬是源自於民眾檢舉，其受理案件中的舉發率高達八成，表示民眾自救也不無道理，但我國交通違規怎麼會這麼多呢？是因為基礎建設不完善、交通不執法、交通無教育，所以「違規」以及「檢舉」才會跟不健康飲食所造成的血壓跟血糖一樣持續「雙高」，但因為國家角色的缺乏，持續的「雙高」也間接引起違規者與檢舉者的對立。

烏克蘭抗戰帶給台灣的啟示 作家：增強捍衛家園的覺悟與勇氣

近日觀看影音串流平台Netflix於2015年釋出的一部電影，在此之前也曾數次參加電影節的展映，令人深深為之動容。「榮耀歸於烏克蘭，榮耀歸於英雄」（Glory to Ukraine! Glory to Heroes!），這句響徹抗爭現場的精神口號，不時出現在葉夫根尼．菲尼夫斯基（Evgeny Afineevsky）執導的《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom）這部紀錄片中。

Her-Story 50周年特展 呂秀蓮與陳菊「鐵窗」歲月曝

前副總統呂秀蓮在台北市西本願寺樹心會館推出「Her-story 50周年特展」，細數推動民主、新女性主義等過往，特展中也...

立委質疑鏡電視換董座原因 新聞自由？查帳？簽約疑雲？

鏡電視3月4日召開董事會，原本要討論增資案，卻爆出勞工董事不滿董事長陳建平干涉新聞自由，提案要求撤換，董事會接著不到5分鐘內，就選出紙風車劇團創辦人李永豐為新任董事長。知情人士今天表示，其實，陳建平會被撤換根本與「干涉新聞自由」沒有關係，主要原因是有金融專業背景的陳建平接掌董座後，為了健全鏡電視的財務結構，查帳查出了問題。

俄烏開戰國內「疑美論」再起 羅致政：認知作戰的作為

民進黨國際事務部主任、立委羅致政今在討論俄烏與台海情勢的座談會指出，國內出現「疑美論」、「棄台論」、「小國勿挑釁論」等，...

林為洲：國民黨最大的問題 就是喪失「病識感」

國民黨立委林為洲本會期擔任立法院衛環委員會召委，他今天在臉書上表示，近日開始排審「精神衛生法」相關修正案；並強調，針對精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。