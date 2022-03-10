趙少康：在野黨應放棄小我 才能成就更好的政權交替

南韓總統大選結果出爐，以些微差距完成政黨輪替。中廣董事長趙少康表示，他認為，台灣的在野黨如果只會勾心鬥角、在野互打，最後結果就是讓民進黨繼續一黨亂政，國家前途因此被葬送。為了大局著想，有時候應該「放棄小我、思考大我」，以全民利益為優先，才有機會達成南韓準總統尹錫悅說的「成就更好的政權交替」。

趙少康指出，這次南韓總統大選，第三大黨候選人安哲秀，選前6天宣布退選並和國民力量黨候選人尹錫悅整合，勝選後建立聯合政府，才讓尹錫悅以0.8%的些微差距打敗執政黨，達成政黨輪替目標，這樣的選戰模式，國內在野黨領導諸公真應該發揮智慧好好參考。

趙少康批評，民進黨執政導致國人一開始打不到新冠疫苗，無辜犧牲民眾健康性命；能源政策失敗，竟然讓台灣在近一年密集發生3次全台大停電；開放萊豬、核食，犧牲國人食安後，仍然無法加入任何一個國際組織。蔡英文執政6年，年輕人還是買不起房子、不敢生孩子，更把台灣帶向兵凶戰危的險地，種種劣跡罄竹難書，再讓民進黨繼續執政，則台灣危矣。

趙少康說，眼見民進黨施政沒半步，只會操作政治對立、兩岸衝突，在野黨真的該認真思考，當務之急是要把民進黨拉下台，還是只顧壯大自身政黨？如果在野黨團結明明有機會把民進黨拉下台卻不做，那就是自私。

趙少康認為，在民進黨胡作非為又掌握各種行政及媒體資源下，在野黨還不團結，就會落得什麼都沒有。看看南韓，反思自己，沒有安哲秀的支持，尹錫悅不會勝選，但沒有尹錫悅組聯合政府的承諾，安哲秀也不會退選相挺，這次南韓成功政黨輪替的選戰模式，應該給國內在野黨一些啟發。

趙少康最後表示，最重要的還是國民黨自己內部必須先革新、團結，強大自己之後，才能跟其他陣營談合作，就算努力過後真的沒辦法達成在野聯合目標，國民黨也必須能靠自己的力量勝選，不能只是一心想依賴其他政黨，否則只會被瞧不起。