趙少康：在野黨應放棄小我 才能成就更好的政權交替

近日觀看影音串流平台Netflix於2015年釋出的一部電影,在此之前也曾數次參加電影節的展映,令人深深為之動容。「榮耀歸於烏克蘭,榮耀歸於英雄」(Glory to Ukraine! Glory to Heroes!),這句響徹抗爭現場的精神口號,不時出現在葉夫根尼.菲尼夫斯基(Evgeny Afineevsky)執導的《凜冬烈火:烏克蘭為自由而戰》(Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom)這部紀錄片中。

2022-03-10 16:35