Her-Story 50周年特展 呂秀蓮與陳菊「鐵窗」歲月曝
前副總統呂秀蓮在台北市西本願寺樹心會館推出「Her-story 50周年特展」，細數推動民主、新女性主義等過往，特展中也重現當年她因「高雄事件」入獄時，與監察院長陳菊同囚一室的鐵窗歲月，期盼提醒國人，民主得來不易，特展也將陸續在六都巡迴展出。
呂秀蓮透露，當年她因高雄事件發表演講，坐了1933天的牢，坐牢期間，大姊擔心她會瘋掉，便寄來了毛線，希望她有事情可以做，她因此也「無師自通」學會設計衣服；另外，由於管理員都會回收紙張做思想檢查，她便在衛生紙上寫小說，後來更被拍成電影。
呂秀蓮表示，西元2000年她成為台灣第一位女性副總統，當時很多人卻捏造她是「深宮怨婦」，如果不是她不斷提倡女性觀念，「台灣應該不會那麼快有第一位女總統」，她也提到，以前民進黨男性封建保守，現在很開放，對蔡總統完全服從，一個字都不敢批評，唯命是從。
呂秀蓮更透露1978年美國與我斷交秘辛，時任美國總統卡特要求駐台大使，在宣布斷交的兩小時前，才能告知前總統蔣經國，「這是多麼大的羞辱」，後來美國大使良心不安，半夜兩點半到官邸告訴蔣經國，蔣才提前得知，此事也促使非國民黨籍大團結，後續的高雄事件、美麗島事件都與此有關，「覺得國民黨沒辦法再領導台灣，必須還政於民」。
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