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俄列我不友善國家 輸台最後一船天然氣本月30日抵台

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正（左起）、國安局長陳明通、外交部長吳釗燮，就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備詢。記者許正宏／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正（左起）、國安局長陳明通、外交部長吳釗燮，就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備詢。記者許正宏／攝影

我國將我列為不友善國家，我國目前自俄羅斯輸入天然氣，外交部官員今天在立法院表示，中油向俄羅斯採購天然氣，3月30日最後一船後不再續約，目前還沒裝貨，此船應不會受影響，因為中油是與庫頁島公民營公司簽約。

外交部今天在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，民進黨立委蔡適應質詢表示，俄國將我列為不友善國家，我國外交溝通是否受到影響。

外交部官員表示，我中油向俄羅斯進口天然氣，去年採購佔總量不到10%，現在3月30日最後一船後即不再續約，目前還沒裝貨，預計20日出航。

官員說，此船應不會受影響，因為中油是與庫頁島公民營公司簽約，俄羅斯雖佔該公司51%股份，但屬合作關係，因此不會受俄羅斯政府影響，當地天然氣最大的買家是日本與韓國。

外交部次長田中光表示，我駐俄羅斯莫北協仍在運作中，將予鞏固，美、英國使館則已撤出俄羅斯。我方在與民主陣營一起作出制裁前已審慎評估。

俄羅斯 中油 外交部

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