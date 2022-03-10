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政院推修法 65萬輛「微型電動二輪車」強制汽車責任險

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
微型電動二輪車。圖／立法院提供
微型電動二輪車。圖／立法院提供

國內「微型電動二輪車」數量攀升卻事故頻傳，行政院今天拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，未來須全數納入強制汽車責任保險法承保範圍，違者可處750元至1500元。

新法待立院三讀通過後，新購微型電動二輪車須自施行日起強制投保，既有的65萬輛則有過度期2年；保費仍在設算中。

根據現行道路交通管理處罰條例，「慢車」分為自行車、電動輔助自行車、電動自行車。由於後兩者名稱相近，近年電動自行車事故更是頻傳，去年立法院朝野協商初步達成共識，將沒有腳踏板、路上常見在後方牌照掛有「電動車」三字的電動自行車更名為「微型電動二輪車」。

由於現行道路交通管理處罰條例中，微型電動二輪車沒有掛牌、強制投保規範，去年在立法院朝野立委審查時，也達成共識，微型電動二輪車應經檢測及形式審驗合格，登記、領用、懸掛牌照後，使得行駛道路；所有人也應依規定投保強制汽車責任險，否則公路監理機關不予受理登記、換照或發照。

為此，金管會提出「強制汽車責任保險法」修正版本，今天在行政院會通過。金管會保險局副局長林志憲表示，截至去年12月底，全台有65萬3113輛微型電動二輪車，為使該車種事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，增訂為強保法所稱之汽車，納入強制車險範圍。

林志憲表示，待「道路交通管理處罰條例」與「強制汽車責任保險法」在立院通過後，將訂定施行日期。施行後購買新車時，必須先投保、登記、取得執照才能上路；至於現有的65萬輛微型電動二輪車，則有兩年過度期。

根據條文，投保義務人在強制車險期間屆滿超過六個月，仍未依照強保法規定再行訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷牌照。

保費方面，以40歲單身男性為例，目前初次投保自用小客車，保費為一年1398元、女性1318元，125cc普通重型機車一年約658元。金管會表示，微型電動二輪車參考其它車種正在試算中。

根據法規定義，微型電動二輪車是以電力為動力的二輪車輛，最大行駛速率為每小時25公里以下，車重不含電池40公斤以下、或含電池60公斤以下。

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