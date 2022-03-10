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台灣基進「反俄霸」助烏克蘭 贈千件羽絨服、睡袋

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進今與民間企業「南誠嚴選」聯合捐贈340件睡袋與900件羽絨服，「反俄霸，傳愛烏克蘭」。圖／台灣基進提供
台灣基進今與民間企業「南誠嚴選」聯合捐贈340件睡袋與900件羽絨服，「反俄霸，傳愛烏克蘭」。圖／台灣基進提供

俄羅斯入侵烏克蘭已達兩周，超過2百萬難民流離失所。台灣基進今與民間企業「南誠嚴選」響應外交部募集援助烏克蘭難民活動，聯合捐贈340件睡袋與900件羽絨服，「反俄霸，傳愛烏克蘭」，並期待拋磚引玉，激發社會更多善心。

台灣基進組織部主任李雨蓁說，全台人民援助烏克蘭的捐款已超過4億元，顯示台灣對烏克蘭追求民主自由、對抗強權侵略的支持，然而，在民主同盟國家紛紛對俄羅斯祭出各項制裁，對烏克蘭進行聲援與人道救援的同時，中國正在與俄羅斯能源商討論購買與增加投資股份，這種助紂為虐的行為，讓世界認知到中國與台灣已經是兩個本質上不同的政治體，也難怪在俄羅斯的不友善名單中，會明確將台灣獨立列出。

台灣基進秘書長王興煥表示，對烏克蘭的積極援助正是一種國際參與，而且是參與民主國家同盟的行為，世界上有兩個不斷試圖擴張的極權帝國，就是俄羅斯與中國，身處抗中最前線，呼籲社會大眾在烏克蘭奮勇對抗帝國侵略時，人飢己飢地為烏克蘭的國難盡一份人道救助。

台灣基進屏東縣屏東市議員參選人陳秋豪表示，烏克蘭局勢更證明民主自由的價值是走進世界的通行證，台灣應該看清「今日俄羅斯，明日中國」的趨勢，不要選擇一條自我孤立的道路。

南誠嚴選業務黃冠瑋說，聽說這幾天烏克蘭寒流來襲，基輔下起了春雪，相信這批物資能夠實際幫助到烏克蘭人民，今天拋磚引玉的行動，希望讓台灣社會各界踴躍捐贈。

烏克蘭 台灣基進

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