高雄+0 陳其邁：抓1個就抓一拖拉庫 阻宮廟旅遊團疫情擴散
高雄市長陳其邁表示，高雄今天+0、無確診個案，宮廟旅遊團群聚案目前可以比較放心了，目前重點放在邊境管理，社區監測持續進行，並保護醫療量能。
陳其邁表示，這一波到今天可以比較放心了，一般大概95%在7天內發病，目前已觀察一個星期。第一時間這個宮廟旅遊團群聚是高雄先抓到的，往上追到新北，所以精準疫調、擴大匡列隔離，對Omicron的防疫是最重要的。「抓到一個，就抓到一拖拉庫；要是這個沒抓到，那台南、新北會擴散到什麼程度就不知道了！」但即便如此，傳染還是到了第4波，傳染速度其實非常快。
陳其邁說，速打第3劑很重要，現在針對一些關鍵基礎設施，或是港區、高風險地區作業的一群人，都努力催打。並要求這些關鍵基礎設施必須區分風險，分為紅區、黃區，紅區是會影響民生運作，要求一定要打3劑，假如沒有打3劑，則每周定期監測。
陳其邁說，在65歲以長輩達到65%的接種率，希望能達到八成，對長輩的保護率才夠。從香港經驗來看，在未來確診診斷及醫療安置，都不能讓醫療體系崩盤；所以輕症及無症狀者如何處理？市府已在做分流規畫。
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