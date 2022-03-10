黃偉哲是不是線民？促轉會重申：不評論個案

促轉會將於5月落幕，立法院司法及法制委員會今日邀促轉會進行業務報告。國民黨立委曾銘宗質疑，台南市長黃偉哲是不是線民？促轉會代理主委葉虹靈回應，不會評論個案。國民黨立委陳以信批評，促轉會選擇約談對象的標準不清楚，社會已形塑出被促轉會約談，就好像是有問題的人一樣，促轉會如今又不加以說明，根本是打著轉型正義，製造出更多的不正義。

葉虹靈表示，促轉會之前再三對外表明立場，促轉會做壓迫體制的釐清訪談調查，是為了還原歷史體制運作的邏輯，以及研議後續相關法治的配套，不是用來揭露個案使用，此外，相關情治機關，包括國安局、調查局對於檔案資訊揭露，目前都有不同的法治意見。

葉虹靈說，促轉會做相關調查，重點在體制的揭露，會收錄在總結報告並對外提出，當時的黨國體制國民黨是如何結合不同情治機關，對校園、宗教、黨外人士布建，要把壓迫體制還原，是撰寫調查報告重點，讓民主化後的政府部門、情治機關、國安機關知道過去的錯誤在哪裡。

曾銘宗追問，民進黨前秘書長羅文嘉聲稱自己是受害者，怎麼給他補償？葉虹靈回應，受害者權利回復草案已送立法院，如果羅文嘉覺得在威權統治受到監控，未來法案通過可提出申請，承接機構會依法審認。