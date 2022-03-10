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促轉會要改中正紀念堂 藍批操弄意識形態淪「新威權」
針對數促轉會提出將中正紀念堂改為「反省威權歷史公園」的轉型構想，國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興表示，台灣在解嚴後邁入民主化社會已30多年，早已能夠多元討論、評價國家領袖功過，促轉會卻一再以「轉型正義」之名扭曲史實，為一時政治利益而抹黑兩蔣光復台灣、保衛台灣、建設台灣乃至於走向民主台灣的歷史貢獻，民眾與國內外知識界皆看在眼裡。
林家興認為，如今促轉會以「反省威權」為名，意圖摧毀、修改歷史地景與民眾記憶，實際上是透過政府由上而下強制力量撕裂社會的「新威權」。
林家興指出，促轉會成立以來，不斷透過惡法沒收民間檔案財產、動輒以「轉型正義」為名干擾民間活動，甚至引發執政黨內彼此放話攻訐，早已嚴重背離台灣社會對於推動轉型正義的期待，奉勸促轉會在推動反省歷史威權之餘，也該睜開眼睛看看自己是否已經淪為傷害台灣民主的新威權代表。
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