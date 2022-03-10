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促轉會究責業務移交法務部 江永昌批：涉迴避並不適合

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委江永昌（左）。圖／取自國會頻道
民進黨立委江永昌（左）。圖／取自國會頻道

促轉會將於5月落幕，立法院司法及法制委員會今日邀促轉會進行業務報告。促轉會代理主委葉虹靈表示，未來加害者處置尚未完成之業務，將移交法務部繼續辦理。民進黨立委江永昌質詢時批評，法務部、檢調體系當年也多有涉入威權統治體系，如今卻將要將促轉的究責工作移交至此，是衝突矛盾的事，如果法務部就能執行，那當年何必設立促轉會。

江永昌指出，根據現在促轉條例、已付委審查的部分條文修正草案，方向是從司法不法再新增行政不法，但這都是國家究責部分，針對個人的加害者處置，目前卻沒看見相關規範，未來將如何處置？

葉虹靈表示，這部分法案提出比較晚的原因，是因為若要對個人做調查、責任釐清、追究，對個人的影響比較大，要有完備的程序和權利救濟，將在未來總結報告中，以專章形式列入全文修正草案；該業務未來建議給法務部承接。

江永昌表示，只有國家扛責任，缺乏個人究責就是現況，促轉會現在提不出法案，卻要在總結報告中把該業務給法務部、調查局來做，這是不合理的，因為檢調體系過去在威權時期亦扮演相當成色，現在要他們來承接，難道要「學弟查學長、在職的查退休的」？

江永昌追問，個人如果要被究責，是否是由法務部來認定有侵害公平審判原則，是為了鞏固威權統治？葉虹靈回應，「對」。江永昌頓時語塞表示，「蛤，那當年是他......」葉虹靈再答覆，常設部會總是要有人執行這樣的業務。

江永昌批評，有事必須要有行政機關來做，卻不代表該行政機關適不適合。法務部的誰可以執行，資格誰來判定？怎麼判定？說不定連個案都還沒調查清楚，怎麼知道挑選來查個案的人，和該案有沒有相關係？這些將來都會是問題。

對於促轉會將落幕的評分，國民黨立委曾銘宗質詢時表示，促轉會打從一開始選人就不對，都是挑選具有強烈意識形態者擔任委員，自己給39分，甚至29分。民進黨立委陳歐珀說，給促轉會60分，但促轉會很多作為都嚴重落後，甚至對加害者的保護，比受害者還多，至少自己就有這樣觀感。

促轉會 法務部 民進黨

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