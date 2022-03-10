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呂秀蓮批蔡政府抗中沒保台 倡聯合日、韓打造金三角

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
前副總統呂秀蓮今出席「Her-Story 50週年台北特展記者會」。記者吳亮賢／攝影
前副總統呂秀蓮今出席「Her-Story 50週年台北特展記者會」。記者吳亮賢／攝影

俄烏戰爭爆發，各界以此做為兩岸議題借鏡。前副總統呂秀蓮今受訪時重申，蔡政府不該只有抗中，卻沒有教大家保台，這兩年兩岸的仇恨螺旋不斷升高，應重新思考對中關係及檢討過度親美的狀況，她並倡議，台灣應該加強跟日、韓關係，成為東亞金三角聯邦。

呂秀蓮指出，中國共產黨有很多需要檢討的地方，對台灣確實不夠意思，但在中美較勁下，台灣淪為棋子，「我們絕對需要美國，但如果親美又過度抗中，會激化兩岸仇恨螺旋，這兩年仇恨螺旋不斷升高，要如何保台？」政府應告訴人民要如何保護台灣，保護方法很多，「何必跟敵人對抗、刺激他呢？」

呂秀蓮表示，她一直提倡和平中立，並提出雙兩岸關係，應重新思考超越統獨、經營對中國關係，檢討過度親美、一面倒的狀況，她也提到，周遭鄰居跟台灣不太往來，台灣應該加強跟日、韓關係，因三國都是儒家思想、民主、科技高度發展國家，應統合成為東亞金三角，作為聯邦，「這力量非常大，且是柔性力量，應用創新思維為下一代尋找出路，我們在統獨之間惡鬥太久了」。

呂秀蓮也倡議女性應服兵役，「子彈打下來沒有選擇性」，且現在戰爭不一定要上戰場，科技戰、資訊戰下，男女都平等，她主張國防兩性化，「女性不要抗拒逃避，逃不掉的，最好的是我們先預防戰爭」。

另外，對於受國民黨青年部之邀演講「當我年輕時」，呂秀蓮說，台灣一定要跨越黨派，過去幾十年統獨對立，每次選舉政黨仇恨很深，大敵當前，如果大家不團結，分裂就垮掉了，烏克蘭就是這樣被俄羅斯乘虛而入，「國內如果不團結，我願意跨出這一步」，她也強調，將以身帶動族群和解，「不能接受是他的問題，不是我的問題」。

呂秀蓮也說，最近覺得處理婦聯會黨產時，「正義被扭曲，越來越不正義」，考慮最近依正常程序申請，在婦聯會一棟大樓辦理活動。

呂秀蓮 俄烏戰爭 統獨

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