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國安局長陳明通：持續保證蔡總統任內兩岸和平
面對俄烏軍事衝突情勢，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，「我持續保證」蔡英文總統任內兩岸都將維持和平。
國安局今天在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，國民黨立委廖婉汝質詢表示，面對烏俄軍事戰爭，恐將牽動中共侵台的可能性，當時世界各國都研判不會打仗，但現在不但開打，還打這麼久。她詢問陳明通，陳曾證言稱蔡英文總統任內兩岸均維持和平，現在能持續保證嗎？立論點在哪裡？是戰爭不會引爆，還是習近平想法有改變？至少能維持蔡英文任內的和平。
陳明通回應表示，「我持續保證」。而每一個狀況有其單獨因素，狀況與狀況間也有共同因素。中共自1949年來謀我沒有一天停過，但中共會不會動手，有結構性因素，也有個人判斷。他坦白講，普丁下令實施大規模軍事演習時，國安局1月即預判動武機率大於不動武，並一直以此作準備，而不僅是普丁個人或整個結構因素，而是俄羅斯與烏克蘭的歷史仇恨等因素加起來。
對俄烏開戰不會影響兩岸情勢？陳明通說，兩岸緊張在於中共謀我日亟，19年宣布一國兩制加進統一進程，這已是枱面上的東西，「我們一定要料敵從寬，烏克蘭的事我們要學習、了解。」
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