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沈富雄分析台北市長選戰三強鼎立 指蔣萬安被黨中央拖累

聯合新聞網 / 綜合報導
前立委沈富雄指蔣萬安被國民黨拖累台北市長選戰。圖／聯合報系資料照片
前立委沈富雄指蔣萬安被國民黨拖累台北市長選戰。圖／聯合報系資料照片

前立委沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，年底的台北市長選戰將是衛福部長陳時中、藍委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊三強鼎立，並分析最新的民調結果，直言蔣萬安是被黨中央拖累。

中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查，結果顯示，如民進黨提名陳時中，其支持度32.9.6%將領先國民黨可能提名的蔣萬安（30.1%）、民眾黨可能提名的黃珊珊（21.4%）。政黨傾向部分則以民進黨29.3%奪得第一，國民黨22.2%、民眾黨13.6%跟在其後。

沈富雄指出，陳時中若出戰，支持度「拿到30%出頭，大概是他的天花板」，他也認為許多人錯誤解讀民調，「我覺得黃珊珊從18%跳到21%，這3%是從蔣萬安那邊拿過去的」，解釋此現象出現的原因並非棄保，而是蔣萬安被國民黨中央拖累，他判斷，深藍覺得民眾黨監督民進黨比國民黨厲害，且較喜歡柯文哲的兩岸政策。

此外，沈富雄事後也發文進一步說明，蔣萬安與陳時中在台北市的支持度雖不分軒輊，但交叉分析後可知蔣萬安受到國民黨的影響，無法鞏固同為年輕人的選票，反而輸給陳時中。

國民黨 民進黨 民眾黨 蔣萬安 陳時中 黃珊珊

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