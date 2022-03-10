藍委指龐培歐要勞退基金投資美私人公司 吳釗燮動怒：汙名化

國民黨立委溫玉霞上午在立法院出示政府內部文件揭露，美國前國務卿龐培歐訪台前，就曾透過駐美代表蕭美琴，安排其商界友人與我駐美代表處視訊，希望引介我國公、私部門資金參與其投資計畫，立委疾呼政府不能為某些友好關係，浪擲將百姓血汗錢。外交部長吳釗燮答詢時一度升高態勢，怒批外界將龐培歐對台支持汙名化，外交部只是呈現有這些投資機會，國內是不是要來討論，「這麼簡單而已」，若不討論，就錯過投資機會。而任何官方資金投資須有相關規定，須按規定處理。

外交部今天在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，國民黨立委溫玉霞質詢吳釗燮，龐培歐訪台是外交之旅或商務之旅？是為協助我抗中保台？但龐培歐來台期間與國發會主委見面，真正目的是什麼？

吳釗燮拉高聲調回應表示，外交部已多次表達，龐培歐任內非常支持台灣，卸任後表達來台意願，向台灣人民表達支持。若他來台有人想要汙名化的話，這個很不妥。

對吳的態度，溫玉霞抱怨「一開始火氣就這麼大」，並追問，我透過公關公司邀請美國政要來台是很正常的事，常見的作法，藍綠都有；但既然是用公款來「抖內」此人，最起碼要向國人說明。立委說，龐培歐來台要邀私人企業或合資、私募基金等，她都樂觀其成，但如果對方要求要以我國勞保基金與退輔基金去作投資，合適嗎？外交部會牽線嗎？

吳釗燮表示，龐培歐來台目的就是來台展現支持，過去他在任上許多台美關係重大突破都在他手上完成，對台美關係偉大的貢獻，總統也給他授勳。龐培歐提及台美間未來還可再進一步的發展方向，我國對他的支持表達感謝，台灣會持續改善台美關係上，會著重我對國際社會的貢獻，捍衛民主自由的生活方式。

溫玉霞持續追問，有助台美關係正常發展，自然支持，私人企業投資，樂觀其成，但若要爭取勞保、退輔基金投資，不太合適，政府不能為某些友好關係，浪擲百姓血汗錢。但吳釗燮回應表示，這些基金投資方式有各自規定，會思考投資標的，應由國發會與勞委會處理，若外面有投資機會..？至此，立委打斷外交部長說法並出示公文，「去年8月起外交部就在牽這個線」。

溫玉霞出示公文披露，龐培歐來台是駐美代表蕭美琴去年7月8日與龐培歐及其商界友人會晤，並聽取Anarock公司投資長Gino damad說明私募基金構想，後R氏續於同月19日與駐美國代表處經濟組及紐約金管會同仁舉行視訊會議，進一步說明盼我方引介公、私部門資金參與投資計畫；外交部因此依駐美代表處電報，函請勞動部、銓敘部、中央銀行、金管會、經濟部等就我國基金與外國基金合作的相關法規與可能合作類型提供意見。

對此，吳釗燮說，外交部只是有發現有這些投資機會，國內是不是要來討論，這麼簡單而已，若不討論，就錯過投資機會。他呼籲，美國是我們最重要的朋友，不要用這種方式傷害台美關係。任何官方資金投資須有相關規定，必須按規定處理。

他反酸溫玉霞，如美國特使團來台，「貴黨」也急著要求會面，外交部也協助安排。