南韓總統當選者親美反中？吳釗燮低調不評論

南韓大選結果出爐，當選者尹錫悅被認為立場較為親美，對此，外交部長吳釗燮上午在立法院低調表示，對於南韓總統新任當選人尚未上任，就任後外交部會有正式說法。

民進黨立委羅致政質詢表示，南韓大選結果出爐，當選者尹錫悅被認為立場較為親美，外交部如何看待台韓關係發展？近期是否有訪團赴韓？

吳釗燮表示，台灣與南韓民間交流、經貿往來長久來都非常密切，最近台韓也簽署不少雙邊了解備忘錄，推動台韓關係，希望在這個基礎上推動台在各個層面關係。對於新任當選人尚未上任，就任後外交部會有正式說法。而目前尚未有任何成行的赴韓訪團。

對於尹錫悅被認為是親美反中？吳釗燮表示，南韓內部事務，外交部最好不要作評論，南韓政局變化，外交部會持續密切關注，希望推動台韓關係。

民進黨立委王定宇則詢問對南韓政局變天的看法，外交部次長田中光表示，外交部對選舉成立觀察小組，我駐韓代表處對雙方都有接觸，外交部認為尹在政策上較為親美。針對總統就任恭賀團，若南韓有邀，我國會派出，過去也有邀請，會樂觀參加。