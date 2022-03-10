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高端打青少年食藥署不給過？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
陳時中將於下午記者會說明疫情進展。本報資料照片
陳時中將於下午記者會說明疫情進展。本報資料照片

國內新冠疫情連日趨緩，中央流行疫情指揮中心催打出長者接種可領500元接種獎勵，但國內仍有眾多家長希望能盡快讓12歲以下兒童施打疫苗，才能安心迎向解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明。

同時國內疫苗打氣不如以往，加上AZ疫苗、高端疫苗面臨到期，國內曾向高端疫苗訂購500萬劑疫苗，如今還有五成剩量，指揮中心曾表示會等高端的WHO團體試驗通過，也可以開放給青少年施打，否則給捐贈或報廢。

台大兒童感染科醫師李秉穎今天接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪表示，高端將12歲至18歲適應症等相關資料皆已送往食藥署卻遭打槍，原因是「不能橋接再橋接。」不太合理。對於青少年將來第三劑施打仍要考慮mRNA疫苗造成的心肌炎風險，而台灣要走向解封，勢必5歲以下終究也要打疫苗。

高端疫苗 疫情

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