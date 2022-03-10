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政院將拍板 明年新進公教人員退撫改採「確定提撥制」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
公教人員退撫制度將有新變革。 聯合報系資料照
公教人員退撫制度將有新變革。 聯合報系資料照

行政院會今天將拍板退撫新制相關修正草案，退撫新制由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」。據掌握，2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用；初步規畫強制提撥費率為15％，其中公務人員負擔35％，政府負擔65％。

行政院會今天將在上午召開院會後，與考試院共同召開記者會宣布退撫制度新變革。據了解，新制將爭取在今年底前立院三讀通過，明年7月上路。

行政院會今天將通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」，以及考試院所擬「公教人員保險法」，將與考試院日前審議通過的「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等案，共同函送立法院審議。

據了解，銓敘部規畫的「公務人員個人專戶退休資遣撫卹法」草案，內容除了確立由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，未來2023年7月1日以後的初任公務員，退撫基金管理機關應為其設立個人專戶，並由公務人員及政府按月提撥費用存入帳戶運用孳息，作為退休、撫卹或資遣給與的提存準備，預估約有1萬4千至1萬5千人適用。但相關新制不包含已退休和現職公務員。

根據初步規畫，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15％，其中由公務人員負擔35％，政府負擔65％；公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25％。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

行政院與考試院稍晚將共同舉行「2023年初任公教人員退撫新制」聯合記者會，由行政院發言人羅秉成主持，出席者包括政務委員林萬億、考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏、行政院人事長蘇俊榮及教育部次長林騰蛟。會中將由銓敘部及教育部詳細介紹公教退撫新制。

行政院 考試院 公務員

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