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【即時短評】馬英九防黨內賄選曾促修政黨法 早預言朱立倫送檢調？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九（左起）與國民黨主席朱立倫。本報資料照片
前總統馬英九（左起）與國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫昨下達最後通牒，兩周內考紀會無法處理中常委賄選案就送檢調辦到底，還警告賄選者「知所進退」。這個決定看似勇敢，實則是繼「同舟計畫」後，再度讓考紀會淪為笑柄；國民黨做不到「自清」，還主動送去給民進黨「砍頭」，對過去老批「法院是民進黨開的」的國民黨，無疑是一大諷刺。

黨中央遲遲未強力處理中常委賄選案，直到有黨代表反映要向檢調檢舉，朱立倫才痛下決心送檢調。相較於前幾天回應中常委的「沒證據怎麼重選」，力道看似更加大，中常委卻不埋單，更直言不是沒證據，而是黨中央「不敢辦」。

2009年中常委選舉也頻傳賄選，時任黨主席馬英九下令考紀會徹查，最後有兩位中常委被撤銷當選資格，但外界疑慮並沒有停止，最後有中常委公開請辭，才促成重新改選。這次傳聞的換票賄選名單逾30人，所謂對症下藥，送檢調真的是最後良方？

馬英九當時說，考紀會沒公權力，建議修正選罷法或政黨法來遏止黨內選舉歪風，最後由內政部擬定政黨法草案。13年前的馬主席已經有此警覺，難道早預言了國民黨將來會送檢調嗎？雖然最後國民黨版政黨法並未在馬任內通過，但2017年通過的政黨法第33條已可做為黨內賄選處罰依據，最後成為藍綠一致標準。

中常委登記參選前，都要簽署「遵守本黨端正選風規定」公約，規範不請客、不送禮、不賄選，以及不以不正當方式競選。可嘆的是，黨規猶如橡皮圖章，不管此案最後是考紀會或檢調處理，都凸顯國民黨的鄉愿，終致改革不符預期，有民意壓力的新北市長侯友宜、國民黨立委蔣萬安已齊聲呼籲，就看黨中央能否聽進基層的聲音。

中常委 賄選 國民黨

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