看同黨隊友出走有感 李昶志：幕僚世代受栽培有幾人？

高雄市前議長朱安雄女兒、國民黨前高市議員朱挺玗今天以「理念不合」宣布退黨，她說，國民黨說支持青年從政只是嘴上說說，「多年來每個黨主席上任都說挺青年，但國民黨檯面上領導階層永遠都是那些人。」朱退黨引發討論，正投入高雄左楠區市議員初選的李昶志語多感嘆，他說，國民黨常說要培育幕僚世代，對長期默默付出耕耘的人，「受到栽培的又有幾人？」

李昶志在韓國瑜角逐2020總統出任隨行發言人，他今晚以「我們都走在理想的道路上」發文，他說，看到朱挺玗退黨聲明，及前一陣子 林育先擔任民眾黨屏東縣黨部主委的新聞，「內心覺得滿難過的！」

李提到，他第一次見到朱挺玗是邀請她擔任「青秀柱講團」成員，之後與她一起打過很多場選戰，他認為，朱會選擇離開，可能是因為恨鐵不成鋼，懷抱理想與希望，但卻對組織失望與灰心，所以選擇離開，眼不見為淨。第一次見到林育先是在他擔任恆春鎮黨部書記時，對他最感動的事，洪秀柱擔任黨主席時，林育先是屏東縣黨部書記長，他陪著黨提名的村長候選人，拿著麥克風沿街拜票，結果開出當時黨內第一場勝戰，一向很盡責為黨服務。

李昶志回顧說，他應該是從前台中市長胡志強市長競選大台中市長那次開始擔任國民黨青年軍，經歷過3次總統大選，在國會、黨中央、地方政府都服務過，也參選過黨內公職。當時響應柱姐號召才正式入黨。他觀察，黨內像他這樣的幕僚世代非常多，也很優秀，離開的也很多，部分到其他政黨發展得不錯。

「國民黨常說要培育幕僚世代，但長期默默付出耕耘的人，受到栽培的又有幾人？」李昶志說，幕僚世代是國民黨資產，他們身上的經驗都是歷年累積的養分，如果在他黨，這些人才都不會被埋沒，可能也不會離開。