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韓國瑜低調遊金門熱情韓粉搶拍照 避談政治話題

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
韓國瑜今天造訪金酒公司，他還特別關心起3年前金門酒廠推出韓國瑜紀念酒的銷售情況，並跟董事長黃怡凱在這款酒的螢幕前合影。記者蔡家蓁／攝影
韓國瑜今天造訪金酒公司，他還特別關心起3年前金門酒廠推出韓國瑜紀念酒的銷售情況，並跟董事長黃怡凱在這款酒的螢幕前合影。記者蔡家蓁／攝影

前高雄市長韓國瑜7日低調訪金門，3天2夜的行程，所到之處都受到民眾與遊客的熱烈歡迎，還有熱情的「韓粉」高喊「韓總統」，韓國瑜也大方的幫民眾簽名合影，據了解，韓國瑜此行還有跟金大學生聊天交流，學生都開心表示，韓很親切毫無架子，就像熟悉的樓下阿伯。

「韓流」在金門依然很熱，從7日起，金門就陸續有民眾在臉書與LINE群傳出韓國瑜在金門的照片，照片內容有韓國瑜去沙美買燒餅與餐廳用餐、甚至金大賞櫻花等，讓網路上吹起一波「韓流」。

據了解，韓國瑜此行是應金門縣公教軍警消退休人員協會邀請，行程低調保密，他僅帶著小舅子夫妻與連襟等人同行，全程都是親友充當駕駛，未拜訪府會與通知各單位，包括國民黨金門縣黨部與金門府會對他的行程都不清楚。

韓國瑜今天造訪金酒公司，他還特別關心起3年前金門酒廠與高雄市政府合作推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，金酒公司董事長黃怡凱說明，這款韓國瑜紀念酒當初做了60萬瓶，結果賣掉50幾萬瓶，百分之90都賣出去，韓國瑜一聽，也開心的說，「這樣算是賣得很不錯」。

金酒公司高層透露，韓粉的力量不小，這款酒一開始造成搶購，包材作業都來不及，後來因供貨延遲，目前僅剩不到10萬瓶，韓國瑜的官校同學會都曾私下詢問，想要將剩下的全數買下來，未來若韓出馬選總統，這款酒應該就會水漲船高，但金酒還再評估，要審慎處理。

韓國瑜此行還去參觀金門大學，除了參觀教室與觀賞校園的櫻花美景外，也特別與學生交流，據與會同學表示，韓國瑜像親切的長輩，有許多豐富的經歷，跟他們分享在異地生活如何適應與調整，同學們都覺得，互動過程，很像跟樓下阿伯聊天，超輕鬆。

據了解，韓國瑜此行原本要在學校辦座談會，但校方不想跟政治扯上邊，所以婉拒借場地，後來改為與將近10名同學在外面餐廳聊天交流。韓的友人表示，韓此行是私人行程，避談任何敏感政治話題。

前高雄市長韓國瑜今天參訪金酒公司，員工相當開心，排隊拿著韓國瑜紀念酒請他簽名。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜今天參訪金酒公司，員工相當開心，排隊拿著韓國瑜紀念酒請他簽名。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜今天參訪金酒公司，詳細聽相關介紹。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜今天參訪金酒公司，詳細聽相關介紹。記者蔡家蓁／攝影
韓國瑜今天造訪金酒公司，與金門縣副議長周子傑（左二）、金酒董事長黃怡凱（左三）、國民黨金門縣黨部主委吳興邦（右一）等人合影。記者蔡家蓁／攝影
韓國瑜今天造訪金酒公司，與金門縣副議長周子傑（左二）、金酒董事長黃怡凱（左三）、國民黨金門縣黨部主委吳興邦（右一）等人合影。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜今天低調遊金門，所到之處都受到遊客的熱烈歡迎，大家爭相跟他合照。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜今天低調遊金門，所到之處都受到遊客的熱烈歡迎，大家爭相跟他合照。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜訪金門，所到之處受到遊客的熱烈歡迎，遊客還跟韓國瑜自拍，他也開心配合。記者蔡家蓁／攝影
前高雄市長韓國瑜訪金門，所到之處受到遊客的熱烈歡迎，遊客還跟韓國瑜自拍，他也開心配合。記者蔡家蓁／攝影

韓國瑜 金門

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