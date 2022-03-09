王金平獲頒最高等級旭日大綬章 表彰對台日關係貢獻

立法院前院長王金平今天獲日本政府頒贈「旭日大綬章」，由日本駐台代表泉裕泰轉贈勳章及獎狀。泉裕泰表示，311東日本大地震的隔月，當外國人紛紛離開日本，王金平率18人的重量級代表團訪日，在這關鍵時刻，立法院長等級的外國重要人士到訪，對日本人而言是莫大的鼓舞。

旭日大綬章是外國人士最高殊榮，王金平是第3位獲此最高殊榮的台灣人；另兩位分別是2015年考試院前院長許水德、2017年司法院前長賴浩敏。

泉裕泰回顧，王金平長年在國會促進台日交流的貢獻，並特別提起，311東日本大地震的隔月，當外國人紛紛離開日本，王金平率18人的重量級代表團訪日，意義重大。

泉裕泰說，去年是東日本大地震10周年，在這個時機，強烈地希望一定要促成王金平的授勳，而且一定要是最高等級的旭日大授章。

王金平引述日本詩人松尾芭蕉的俳句「但見櫻花開，令人思往事」，回顧數十年來與日本友人往來的點點滴滴。從國會交流、921地震和東日本大地震日台彼此馳援，到他和日本朝野各界「親如兄弟的好友」互動回憶，包括日本前首相安倍晉三、自民黨副總裁麻生太郎等。

王金平表示，台日之間能有今天這麼密切的互信與友好，都是透過一點一滴的真情互動，積沙成塔建立起來的。如同日本文豪夏目漱石在他知名的小說「虞美人草」裡所說的，「只有在你真心待人的那個時候，你才能領悟自己確實存在於天地之間。」期盼疫情早日緩和，能在櫻花樹下把酒言歡，也祝福台日友誼更上層樓。

立法院長游錫堃、台灣日本關係協會會長邱義仁、立法院民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗等多人出席見證。日本時任外務大臣茂木敏充和日台交協會長大橋光夫也特別致上授勳賀電祝福。