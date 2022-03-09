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重申撐香港 蔡英文推薦「反送中」紀錄片時代革命

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

香港反送中」運動紀錄片現正熱映，蔡英文總統今天在臉書上邀請大家觀看，她表示，民主的台灣要撐香港的民主，想邀請大家，特別是年輕的朋友，一定要把握機會到電影院支持這部紀錄片，「一起了解香港人想告訴我們的事情。」

蔡總統表示，在威權主義擴張的時代，更需要看見人民捍衛民主的堅定與勇敢。現在，記錄2019年香港反送中運動的電影「時代革命」正在台灣上映。「透過這部電影，我們可以更深入地看見，對民主自由的共同信念，讓一群香港的年輕人團結彼此，為自己也為香港的未來付出行動。」

蔡總統說，這陣子，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨的縣市首長及許多支持香港朋友都紛紛舉辦電影包場活動，看到大家滿滿的回饋，甚至流下眼淚，令人感動。

香港 電影 反送中

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