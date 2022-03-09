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茶葉蛋價漲 李貴敏：農委會把「蛋荒」問題推給民眾

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

國民黨立委李貴敏今在經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲，7-11一顆茶葉蛋多少錢，李貴敏說一顆已經漲到18塊，民進黨立委何欣純則澄清超商買一顆蛋還是10元。對於遭質疑是拿超商販售的品牌茶葉蛋類比，李貴敏表示，當時超商只賣這一種，她聽到這個價錢的時候也很訝異，甚麼時候一顆茶葉蛋要賣到18塊？這還算銅板美食嗎？

李貴敏說，到便利商店買茶葉蛋，相信是很多朋友年輕時的共同經驗，只是龍頭超商賣出這個價錢，雖然不知道是否是成本考量，但似乎就像是個漲價的訊號。尤其一般人都覺得貴，官員還不知不覺嗎？

李貴敏說，且這一波蛋荒下來，官員知道嗎？早餐店蛋餅漲5塊、燒餅夾蛋漲5塊，就算政府蛋荒解決了，早餐漲起來的價錢回得去嗎？不還是民眾買單？

李貴敏說，聽說有執政黨立委幫陳吉仲護航緩頰，說其他超商也買得到10元的茶葉蛋。言下之意，難道就是別買貴的茶葉蛋就算了？這跟綠營面對蛋荒，提出解方就是少吃蛋一樣，問題的解決都推給民眾嗎？日常小吃漲價，比政府調薪比例還高，這樣人民會覺得很幸福嗎？

茶葉蛋 李貴敏 超商

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