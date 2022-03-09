「疑美論」再起 賴清德：最重要的還是台灣自己

副總統賴清德今天接受「Yahoo TV」專訪，談到最近外界「疑美論」再起，他表示，與其要求美國在這個當下公開承諾，不如要求中國不能打過來、沒有權利打過來。他也說，最重要的還是台灣自己，自助人助，人助天助，台灣一定要做好自己的角色，台灣一定要有防衛自己的力量。

賴清德表示，這段期間，有一些「疑美論」出現了，討論美國會不會幫助台灣、會不會放棄台灣。因此他非常肯定美國總統拜登第一時間派遣資深訪問團來台，也與蔡英文總統進行深入討論，「他們非常堅定表達最台灣的支持」，他認為意義很重大，除了用行動表達支持，也表達對印太地區穩定和平長遠的支持。

賴清德說，包括英國、法國有一些政治人物，很擔心在俄羅斯侵略烏克蘭的當下，印太地區會不會有混亂產生，兩個訪問團都提到，對台灣的支持非常關鍵，穩定印太秩序也非常重要，

對於中廣董事長趙少康等人說，蔡總統應該要求美國承諾「若中共打過來，美國會出兵保台」。賴清德強調，自助而後人助，「如果我們自己不幫助自己，你要靠誰呢」，台灣話說，「靠人人跑，靠山山倒，靠豬寮死豬母」，主要就是勉勵每一個人都要自立自強，台灣也是一樣，台灣只要堅守原則，相信會得到「多助」，過去一段時間以來，拜登講得非常清楚，拜登希望聯合國志同道合的國家，可以和美國站在一起，也支持台灣有意義地參與聯合國，過去從來沒有一個美國政府講得這麼明白。

賴清德也說，「朋友對我們的幫忙很重要，我們自立自強也很重要」，台灣的立場講清楚也很重要，蔡總統去年國慶提到四個堅持，台灣如何站穩主權立場，站在民主政營、擴大民主陣容很重要，此外，從烏克蘭戰爭可見，經濟很重要，經濟是戰爭時的後勤支撐。

被問到民進黨政府是否老是在刺激中國？民進黨政府真的有在捅中國嗎？賴清德說，沒有這回事，如果質疑美國是否派兵到台灣，不妨去要求中國不能夠武力攻打台灣，而不是放縱中國對台灣的任何打壓，包括影響台灣邦交國、阻止台灣去參與國際組織或任由中國的飛機不分晝夜飛到台灣的防空識別區，給台灣壓力，讓國際社會造成緊張。與其要求美國在這個當下公開承諾，不如要求中國不能打過來、沒有權利打過來。

被問到美國前國務卿龐培歐（Mike Pomepo）來台被質疑有商業考量？賴清德表示，沒有必要這樣，大家一定要為台灣追求最大利益，拜登派遣的資深訪團包括國防及國安專業人士，當然是為了要支持台灣，而龐培歐當到美國國務卿，如果不是支持台灣，為什麼要來，「大家說的那些實在是不夠尊重、很沒禮貌」。他也說，「就算（外界）講的那些數字（演講費），也是很小嘛」，不應該用無中生有的事情，來批評一個對台灣那麼支持的國務卿。

賴清德也說，中國能不能打台灣，不能單純看武力這個角度，應該看三個方向，第一是中國國內是不是有這樣的共識？第二是中國的經濟發展能不能支持這個方向？第三是國際社會對中國侵略台灣的態度如何？目前看起來相當一致，都認為中國不應該出兵攻打台灣，尤其為了印太地區的和平穩定和國際整體利益，但最重要的還是台灣自己，自助人助，人助天助，台灣一定要做好自己的角色，台灣一定要有防衛自己的力量，特別是發展不對稱的戰力，感謝國會對於國防預算的支持，這部分一定要持續下去。